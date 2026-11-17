Ở trận chung kết King's Cup 2026, đội tuyển Thái Lan có cơ hội lớn để vô địch khi đối thủ của họ là Tajikistan, thay vì Oman như dự đoán ban đầu. Tajikistan đã gây bất ngờ lớn ở bán kết khi đánh bại Oman (hạng 82 thế giới) với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng. So với đối thủ, Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn khi đứng thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Tajikistan 7 bậc (hạng 100). Đặc biệt, với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ chùa vàng có thêm cơ sở để tự tin.

Đúng như dự đoán, các học trò của HLV Hudson đẩy cao đội hình, chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, trong khoảng 30 phút đầu trận, đội tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn khi Tajikistan nhập cuộc đầy quyết tâm, chơi bóng rắn. Trong khoảng thời gian này, Thái Lan dù rất nỗ lực nhưng chỉ có 3 lần sút bóng nhưng đều không thành công.

Supachok tỏa sáng ở trận chung kết King's Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Supachok góp công lớn vào 2 bàn đầu tiên của đội tuyển Thái Lan

Phút 37, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi trọng tài tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Nozim Babajanov phía Tajikistan. Kể từ đây, đội tuyển Thái Lan có thế trận dễ dàng hơn, sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn trong khoảng 15 phút cuối hiệp. Phút 40, Supachok xử lý khéo léo rồi dứt điểm chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, thế trận gần như diễn ra một chiều, nghiêng hẳn về đội tuyển Thái Lan. Ở hiệp đấu này, “Voi chiến” có đến 14 lần dứt điểm, gấp 7 lần so với đối thủ Tajikistan. Phút 50, Supachok tiếp tục để lại dấu ấn khi đi bóng khó chịu, tạo điều kiện để Teerasak Pueypimai nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 75, Teerasak Pueypimai một lần nữa ghi bàn, ấn định thắng lợi dễ dàng 3-0 cho đội tuyển Thái Lan.

Teerasak Pueypimai (số 14) ghi 2 bàn ở chung kết ẢNH: NGỌC LINH

Đánh bại Tajikistan với tỷ số 3-0 trong trận chung kết, đội tuyển Thái Lan chính thức đăng quang King's Cup 2026. Sau khi lỡ hẹn với chức vô địch vì thất bại trước Iraq ở trận chung kết năm ngoái, "Voi chiến" đã đòi lại danh hiệu và giữ chiếc cúp danh giá ở lại sân nhà. Đồng thời, đây cũng là lần thứ 17 trong lịch sử đội tuyển Thái Lan vô địch King's Cup, giải đấu giao hữu quốc tế có truyền thống lâu đời do chính nước này tổ chức.

Ở trận tranh HCĐ, diễn ra vào chiều 17.11, đội tuyển Oman đã thể hiện sức mạnh, đánh bại Brunei 7-0.