Messi dự World Cup 2030 trong vai trò mới?

Trong cuộc họp báo ngày 17.11 trước trận đội tuyển Argentina gặp Costa Rica lúc 6 giờ ngày 18.11, HLV Scaloni đã chia sẻ về khả năng mời Messi tham gia ban huấn luyện đội tuyển Argentina với vai trò trợ lý, theo Diario Ole. Ông Scaloni trả lời một cách úp mở, nhưng đồng thời cũng thừa nhận hoàn toàn có thể để Messi thay thế vị trí của Walter Samuel.

HLV Scaloni đề cập khả năng mời Messi trở lại đội tuyển Argentina làm trợ lý thay Walter Samuel Ảnh: Reuters

Walter Samuel, trợ lý thân cận và là bạn thân lâu năm của HLV Scaloni, sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau FIFA Days tháng 11 để bước vào sự nghiệp riêng. Vì vậy, ban huấn luyện của Albiceleste sắp tới đây sẽ khuyết đi một vị trí quan trọng.

Báo chí Argentina ngay lập tức đề nghị người thay thế là Messi, để tiếp tục cùng Scaloni, Pablo Aimar và Roberto Ayala, trong nhóm "bộ tứ" ban huấn luyện của đội tuyển hướng đến World Cup 2030.

Diario Ole cho biết, nếu có sự trở lại của Messi dù là với bất cứ vai trò nào, cũng sẽ là cú hích rất lớn đối với đội tuyển Argentina trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, cho đến nay khả năng Messi có đồng ý tham gia vào ban huấn luyện đội tuyển hay không vẫn là dấu hỏi rất lớn.

Đội tuyển Argentina bắt đầu thời kỳ hậu Messi bằng thất bại trước kình địch Uruguay với tỷ số 1-2 ngày 14.11. Trận đấu trong thời kỳ mới thiếu vắng danh thủ này cũng khiến khán giả Argentina bắt đầu thờ ơ với đội nhà, khi số lượng người hâm mộ vào sân La Bombonera ở Buenos Aires chỉ có khoảng 20.000 đến 25.000 người, trong khi sức chứa sân lên đến 55.000 chỗ ngồi.

Vì vậy, nỗi nhớ Messi đối với đội tuyển Argentina vẫn có thể còn kéo dài. Câu hỏi mà báo chí nước này đề cập đến Messi trong vai trò mới ở đội tuyển không nằm ngoài lý do này.

Sự trở lại của Messi dù với vai trò nào ở đội tuyển, chắc chắn cũng sẽ tạo sự phấn khích cho người hâm mộ Argentina, đặc biệt nếu danh thủ này đồng ý tham gia ban huấn luyện đội tuyển để tham dự World Cup 2030, Diario Ole cho biết thêm.

Messi đang tập trung toàn bộ tâm trí cho Inter Miami trước các trận bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup Ảnh: Reuters

Messi vẫn có thể thi đấu đến sau năm 2030

Mặc dù thừa nhận khả năng mời Messi thay vị trí của Walter Samuel, HLV Scaloni cũng đưa ra câu trả lời rõ ràng và thực tế: "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn tiếp tục thi đấu đến sau năm 2030".

Messi hiện còn hợp đồng với CLB Inter Miami đến tháng 12.2028, cùng khả năng gia hạn đến năm 2030, theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia thông tin chuyển nhượng.

Danh thủ 39 tuổi này hiện cũng đã chuẩn bị cho một tương lai sau khi giải nghệ hoàn toàn khỏi bóng đá, đó là trở thành nhà quản lý, sở hữu các CLB tại Tây Ban Nha. Anh cũng sẽ là đồng sở hữu Inter Miami khi nắm giữ một tỷ lệ % cổ phần của đội bóng theo thỏa thuận.

Messi từng bày tỏ, anh không có hứng thú với công việc trở thành một HLV, nhưng hy vọng sẽ phù hợp với vai trò một giám đốc kỹ thuật hoặc nhà quản lý cấp cao tại một đội bóng sau khi giải nghệ.

Messi hiện tập trung cùng Inter Miami sắp trở lại thi đấu chuỗi 3 trận tại vòng 1 play-off MLS Cup, với trận gặp đầu tiên trước Columbus Crew trên sân nhà lúc 6 giờ ngày 22.11.

Đây là hành trình Messi và Inter Miami hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và lập kỷ lục hai lần liên tiếp đăng quang giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Messi đã giành giải vua phá lưới MLS năm thứ hai liên tiếp, và sắp đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải lần thứ ba liên tiếp.