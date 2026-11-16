Người phụ nữ trong ban huấn luyện CLB M.U thời HLV Pochettino là ai?

Người phụ nữ đầu tiên trong ban huấn luyện CLB M.U

Theo The Athletic, CLB M.U đã chi tổng cộng 12 triệu USD tiền đền bù hợp đồng của HLV Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ còn thời hạn đến năm 2030, trong đó có 2 triệu USD là dành cho các trợ lý của nhà cầm quân này. Nữ chuyên gia thể lực Silvia Tuya cũng nằm trong số các trợ lý này, và sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận một vị trí quan trọng trong ban huấn luyện của CLB M.U sắp tới đây.

HLV Pochettino đến M.U mang theo dàn trợ lý thân cận, và có cả một nữ chuyên gia thể lực người Tây Ban Nha, Silvia Tuya Ảnh: Reuters

Vậy Silvia Tuya là ai? Theo tờ Diario AS (Tây Ban Nha), Silvia Tuya là nữ chuyên gia 46 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học thể thao và huấn luyện thể lực. Bà sở hữu bằng tiến sĩ khoa học thể thao, từng tham gia giảng dạy tại Đại học Barcelona và có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, trong đó có thời gian cộng tác với đội nữ CLB Levante, đội bóng đang thi đấu ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

"Tuya gia nhập đội ngũ của HLV Pochettino tại đội tuyển Mỹ vào tháng 10.2024, trở thành người phụ nữ đầu tiên được đăng ký chính thức trong ban huấn luyện của một đội tuyển bóng đá quốc gia nam.

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Thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalan, Tuya chuyên về lĩnh vực thể lực và điều kiện thi đấu, giúp các cầu thủ đáp ứng những yêu cầu khắt khe về thể chất trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Sự hợp tác với HLV Pochettino, người vốn nổi tiếng với triết lý xây dựng các đội bóng thi đấu cường độ cao, đã giúp nữ chuyên gia thể lực này trở thành một thành viên quan trọng trong đội ngũ kỹ thuật của vị chiến lược gia người Argentina", Diario AS nhấn mạnh.

Diario AS cũng cho biết, sự có mặt của nữ chuyên gia thể lực Tuya là điều rất cần thiết cho CLB M.U trong giai đoạn sắp tới. Việc đội bóng này ngay từ đầu chấp nhận chi số tiền đền bù để có toàn bộ ban huấn luyện của HLV Pochettino, đã cho thấy điều đó.

Bên cạnh chuyên gia thể lực Tuya, các trợ lý lâu năm của HLV Pochettino như Jesus Perez, Miguel D'Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia khoa học thể thao Sebastiano Pochettino - con trai của vị HLV này, đều sẽ đến M.U chính thức từ ngày 18.11 tới đây.

Nữ chuyên gia thể lực Silvia Tuya trong ban huấn luyện đội tuyển Mỹ Ảnh: Chụp màn hình trang cá nhân instagram/silviatuya_pf

"Sự xuất hiện của Tuya sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng nữa đối với phụ nữ làm việc trong môi trường bóng đá nam đỉnh cao. Trong bối cảnh M.U đang đối mặt với quá trình tái thiết đầy khó khăn, chuyên môn của nữ chuyên gia thể lực này có thể trở nên đặc biệt giá trị khi Pochettino nỗ lực vực dậy vị thế của CLB", Diario AS cho biết thêm.

M.U sắp tăng cường lực lượng cho HLV Pochettino

HLV Pochettino vẫn còn một trận nữa dẫn dắt đội tuyển Mỹ vào ngày 18.11 gặp lại Haiti, sau khi ông đã giúp họ có chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đối thủ này vào ngày 15.11. HLV Pochettino cho biết: "Tôi rất háo hức chờ ngày để đến TP.Manchester. Tôi sẽ có cơ hội được nói chuyện với Sir Alex Ferguson (cựu HLV lừng danh của M.U). Sir Alex Ferguson đại diện cho tất cả những gì tôi ngưỡng mộ ở một HLV, một người dẫn dắt, một con người, một nhà quản lý; tôi nghĩ ông ấy đại diện cho những giá trị mà tôi theo đuổi. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy".

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia thông tin chuyển nhượng: "HLV Pochettino sẽ đến TP.Manchester ngay giữa tuần này. Ông coi công việc tại M.U là một "giấc mơ thực sự" và là một cơ hội "không thể từ chối".

Ban lãnh đạo M.U đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho đội bóng, đáp ứng yêu cầu của HLV Pochettino, bao gồm dự định chiêu mộ từ 1 đến 2 cầu thủ cần thiết ở kỳ chuyển nhượng tháng 1.2027. Trong đó, 1 vị trí trung vệ và 1 trung phong, là những ưu tiên hàng đầu HLV Pochettino đã đưa ra cho CLB M.U. Ngoài ra, khả năng chiêu mộ thêm 1 hậu vệ trái, có thể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè".

Trước mắt, ngay sau khi đến TP.Manchester, HLV Pochettino sẽ không có nhiều thời gian, mà sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho trận đại chiến giữa M.U gặp Liverpool trên sân khách Anfield lúc 23 giờ 30 ngày 22.11 tại vòng 11 Ngoại hạng Anh.

M.U đang nằm trong nhóm 3 đội rớt hạng với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 trận. Sự có mặt của HLV Pochettino mang đến một vài tia sáng hy vọng cho CĐV M.U, rằng ít nhất đội bóng sẽ chơi khởi sắc hơn so với thời của HLV Michael Carrick đầy thất vọng kể từ đầu mùa.