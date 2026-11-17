"Giờ tôi còn phải phản hồi cả mẹ của Ronaldo nữa sao?"

HLV Jorge Jesus, 72 tuổi, tỏ ý không mấy hài lòng khi báo chí Bồ Đào Nha hỏi ông nghĩ thế nào về phát biểu của mẹ Ronaldo, bà Dolores Aveiro, rằng: "Đội tuyển Bồ Đào Nha thất bại và như thế là đáng đời. Tôi còn cảm thấy vui". Ông Jorge Jesus đáp: "Tôi không biết khi nào chuyện này mới kết thúc. Giờ tôi còn phải phản hồi cả mẹ của Ronaldo nữa sao?".

HLV Jorge Jesus và Ronaldo thời còn bên nhau tại CLB Al Nassr Ảnh: Reuters

"Tôi hiểu những gì mẹ Ronaldo nói. Suy cho cùng, mẹ bao giờ cũng là mẹ. Theo những gì tôi đã đọc, việc nuôi dạy con cái của cô ấy không hề dễ dàng. Cô ấy là một người mẹ mẫu mực. Vì vậy, đối với tôi, tất cả những điều này là bình thường và dễ hiểu", ông Jorge Jesus bày tỏ thêm.

Trước đó, đội tuyển Bồ Đào Nha nhận trận thua đầu tiên thời hậu Ronaldo giải nghệ, với kết quả rất đậm trước Đan Mạch với tỷ số 1-4 ngày 16.11. Tại một sự kiện cùng ngày, mẹ của Ronaldo, bà Dolores Aveiro trả lời báo chí, nhấn mạnh đội tuyển Bồ Đào Nha thời HLV Jorge Jesus thua như vậy là đáng đời và bà rất vui. Bà cũng cho rằng, con trai bà đã bị lừa dối và không nhận được sự trân trọng xứng đáng sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, cũng trong cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Xứ Wales tại Cardiff lúc 2 giờ 45 ngày 18.11, HLV Jorge Jesus phản bác. Ông cho rằng: "Ronaldo là bạn của tôi. Tôi đã làm việc với anh ấy được một năm và tôi đã biết rõ về anh ấy. Khi đến Al Nassr, tôi đã nói với anh ấy: Tôi sẽ đến đó và tôi sẽ giúp anh trở thành nhà vô địch. Tôi không lừa dối anh ấy".

Cũng theo HLV Jorge Jesus: "Ronaldo là huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha. Đội tuyển Bồ Đào Nha và bóng đá Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ quên được anh ấy. Tình hình là một thực tế. Tất cả chúng ta đều biết điều đó và đã chuẩn bị cho điều đó".

Khi nào Ronaldo sẽ trở lại thi đấu?

Cho đến nay, những sự kiện liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đều giữ sự im lặng kể từ sau khi anh bất ngờ đăng đoạn video thông báo chia tay sự nghiệp quốc tế chỉ một ngày trước ngày HLV Jorge Jesus công bố danh sách đội tuyển hôm 6.11.

Ronaldo đang tập trung trở lại tập luyện cùng CLB Al Nassr cho các trận đấu tại Saudi Pro League dự kiến nối lại thi đấu từ ngày 21.11, sau một thời gian tạm hoãn vì tình hình an ninh khu vực bất ổn. Trận gần nhất Ronaldo thi đấu là từ ngày 30.10, trong trận Al Nassr thắng Al-Kholood Club với tỷ số 5-3 mà danh thủ 41 tuổi này lập hat-trick.

Ronaldo và Al Nassr dự kiến sẽ trở lại thi đấu ở trận đấu bù vòng 9 Saudi Pro League gặp Al Ahli trên sân khách lúc 0 giờ 30 ngày 21.11. Al Nassr hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 28 điểm sau 11 trận, kém đội đầu bảng Al Hilal 2 điểm.