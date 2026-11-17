Dự đoán tỷ số CLB Công an TP.HCM 2-1 Buriram United: Olaha Mạnh Đức, Theerathon lập siêu phẩm





Buriram United vượt trội về chất lượng

Theo thống kê của Transfermarkt, đội hình 28 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM được định giá khoảng 6 triệu euro (xấp xỉ 177 tỉ đồng). Trong khi đó, Buriram United, nhà đương kim vô địch Shopee Cup, được định giá khoảng 15,25 triệu euro (xấp xỉ 450 tỉ đồng), cao hơn gấp 2,5 lần.

Theerathon (số 55) vẫn là nhân tố quan trọng của Buriram United ẢNH: BURIRAM UNITED

Đội hình của Buriram có nhiều ngôi sao đáng chú ý. Nổi bật nhất là Theerathon Bunmathan, cầu thủ có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu và không ít lần gieo sầu cho bóng đá Việt Nam. Trên hàng công, Supachai Jaided là cái tên đáng ngại. Anh đang bước vào độ chín của sự nghiệp và luôn là trụ cột của Buriram United nhiều năm qua. Sát cánh cùng Supachai là tiền đạo người Brazil Guilherme Bissoli, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong đội hình (2,2 triệu euro, xấp xỉ 62,5 tỉ đồng).

Đáng chú ý, đây sẽ là trận đầu tiên Buriram United ra sân ở Shopee Cup dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Raul Caneda, người vừa được bổ nhiệm từ 1.11 thay ông Mario Silva. Vì thế, lối chơi mà HLV Caneda xây dựng cho Buriram United vẫn chưa được định hình rõ ràng, sẽ là một dấu hỏi với CLB Công an TP.HCM.

"Thói quen" lạ của CLB Công an TP.HCM

Tuy bị đánh giá thấp hơn, CLB Công an TP.HCM lại có "thói quen" chơi hay trước những đối thủ mạnh. Ở V-League 2026-2027, đội bóng của HLV Arthur Diles đã thắng CLB Hà Nội 3-1 ngay tại Gò Đậu (các pha lập công của Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Jason Cummings), thắng Thể Công Viettel 1-0 nhờ bàn thắng của Olaha Mạnh Đức, và hạ Ninh Bình 1-0 trên sân khách với pha lập công của Cummings từ đường kiến tạo của Olaha.

Olaha Mạnh Đức từng có một cú sút xa tuyệt đẹp, xé lưới Ratchaburi trên đất Thái ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Tại Shopee Cup, trong trận ra quân làm khách trước Ratchaburi, một đội mạnh khác của Thái Lan, CLB Công an TP.HCM cũng từng dẫn trước nhờ bàn thắng của Olaha Mạnh Đức, trước khi bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2. Ngay cả ở trận thua CLB Công an Hà Nội mới đây, CLB Công an TP.HCM cũng chơi tương đối ấn tượng và chỉ thiếu một chút may mắn.

Trước Buriram United, CLB Công an TP.HCM nhiều khả năng tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự - phản công, nhường thế trận cho đội khách nhưng luôn sẵn sàng tạo bất ngờ. Khác biệt có thể đến từ những cú sút xa: Olaha Mạnh Đức mở tỷ số bằng một siêu phẩm, trước khi Theerathon Bunmathan đáp trả bằng pha dứt điểm không kém phần đẳng cấp cho Buriram. Hai đội rượt đuổi tỷ số kịch tính, và CLB Công an TP.HCM tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng nghẹt thở, với bàn thắng quyết định thuộc về Jason Cummings.

Tỷ số chung cuộc: CLB Công an TP.HCM 2-1 Buriram United.