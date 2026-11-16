Giải mã sức mạnh đội tuyển Kyrgyzstan, ông Kim tính toán nhân sự bất ngờ: Phải thắng!

Ở lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Đài Loan 2-0 nhờ các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc. Trong khi đó, Kyrgyzstan thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 với các bàn thắng của Kayrat Zhyrgalbek Uulu, Joel Kojo và Akmatov.

Với hiệu số bàn thắng bại +3, Kyrgyzstan đang tạm dẫn đầu, xếp trên đội tuyển Việt Nam (+2). Điều này đồng nghĩa đội bóng Trung Á chỉ cần một kết quả hòa để giữ vị trí số 1, trong khi đội chủ nhà phải giành chiến thắng nếu muốn đăng quang.

Đội tuyển Kyrgyzstan hiện đang dẫn đầu BXH ở Casper Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Kyrgyzstan nguy hiểm ra sao?

So với Đài Loan, Kyrgyzstan được xem là đối thủ có khả năng tạo ra sức ép lớn hơn đối với hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, đặc biệt nhờ những cầu thủ sở hữu thể hình tốt, tốc độ và khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

Đáng chú ý nhất trên hàng công là Joel Kojo, tiền đạo nhập tịch gốc Ghana. Với lợi thế thể chất, khả năng tì đè và chọn vị trí, Kojo có thể trở thành điểm đến của những đường chuyền dài hoặc các pha đưa bóng vào vòng cấm.

Sự hiện diện của trung phong này không chỉ tạo ra mối đe dọa trực tiếp trước khung thành mà còn giúp Kyrgyzstan có thêm phương án triển khai tấn công khi gặp đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

HLV Kyrgyzstan hé lộ phương án đấu đội tuyển Việt Nam, đặc biệt dè chừng Đình Bắc

Hỗ trợ cho Kojo là những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Kayrat Zhyrgalbek Uulu và Gulzhigit Alykulov. Đây là những nhân tố có thể tạo đột biến từ hai biên, đồng thời tận dụng khoảng trống khi hàng phòng ngự đối phương dâng cao.

Chiến thắng 3-0 trước Đài Loan phần nào cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng Trung Á. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam sẽ là bài kiểm tra khó khăn hơn, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế sân nhà.

Một điểm đáng chú ý khác là sự góp mặt của Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa. Việc am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam giúp anh có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho ban huấn luyện Kyrgyzstan trong quá trình nghiên cứu đối thủ.

HLV Urmat Abdukaimov cũng thừa nhận đây là lợi thế của đội bóng Trung Á trước cuộc chạm trán quyết định.

Joel Kojo là cầu thủ xuất sắc nhất trận Kyryzstan gặp Đài Loan ẢNH: MINH TÚ

Điểm yếu của Kyrgyzstan và bài toán dành cho HLV Kim Sang-sik

Dù giành chiến thắng đậm ở trận ra quân, Kyrgyzstan vẫn bộc lộ một số vấn đề trong quá trình triển khai lối chơi.

HLV Urmat Abdukaimov cho biết điều kiện thời tiết có độ ẩm cao tại Việt Nam ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng của các học trò, khiến đội bóng xuất hiện những tình huống mất bóng khi tổ chức tấn công.

Để khắc phục hạn chế này, Kyrgyzstan tập trung cải thiện khả năng luân chuyển bóng ở khu vực trung tuyến, đồng thời tăng cường tập luyện các tình huống cố định trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Kyrgyzstan chỉ cần hòa là sẽ vô địch ẢNH: MINH TÚ

Đây cũng là những yếu tố mà HLV Kim Sang-sik cần lưu ý. Trước một đối thủ có lợi thế thể hình, đội tuyển Việt Nam sẽ phải duy trì sự tập trung trong các pha bóng bổng và tình huống cố định, đồng thời hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Ở chiều ngược lại, khả năng gây sức ép và tranh chấp tại tuyến giữa có thể trở thành chìa khóa để đội chủ nhà khai thác những thời điểm Kyrgyzstan xử lý bóng thiếu chính xác.

Trận đấu sắp tới cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm lực lượng. Đội tuyển Việt Nam không còn sự phục vụ của 4 cầu thủ thuộc CLB Công an TP.HCM gồm Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Lê Giang Patrik.

Vì vậy, những gương mặt như thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Lương Chí Khải hay các cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Đăng Dương có thể được trao cơ hội thể hiện.

HLV trưởng Urmat Abdukaimov đánh giá cao Đình Bắc ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, HLV Urmat Abdukaimov dành sự đánh giá cao cho hàng công đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là Đình Bắc. Nhà cầm quân này xem tiền đạo trẻ là một trong những chân sút nổi bật của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Với tính chất quyết định chức vô địch, cuộc đối đầu Kyrgyzstan không đơn thuần là một trận giao hữu. Đây còn là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ trước đối thủ có thể hình, sức mạnh và cách chơi khác biệt.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan diễn ra lúc 19 giờ ngày 17.11 trên sân Thiên Trường.