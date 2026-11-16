U.23 Việt Nam xứng đáng được đầu tư mạnh

T IỀM NĂNG LỚN

Đội tuyển U.23 VN đang là lá cờ đầu khu vực Đông Nam Á trong khát vọng vươn ra châu lục với chuỗi 6 lần liên tiếp dự VCK U.23 châu Á, với 2 lần vào tứ kết, cùng 1 HCB và 1 HCĐ. Hiện chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ mới giàu tiềm năng, có thể phát triển tốt nếu được đầu tư mạnh mẽ. Qua giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, những cầu thủ trẻ tạo được niềm tin qua cách thể hiện kỹ chiến thuật và bản lĩnh của mình. Nổi bật là Minh Hoàng, Minh Tâm chơi rất kỹ thuật, sáng tạo.

Ngoài ra, các trung vệ U.23 VN hiện tại cũng có thể hình tốt, thể lực sung mãn và chơi bóng rất chắc chắn. Ở khu trung tuyến, Quang Duyệt, Quang Vinh, Thành Trung, Công Phương đều cầm được bóng và biết thoát pressing...

Các cầu thủ U.23 VN thể hiện khá tốt qua giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 Ảnh: Độc Lập

Nhận xét về các cầu thủ của mình, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá: "Tôi rất hài lòng với lứa cầu thủ này, khi trong cả ba trận đấu vừa qua các bạn đều dám chơi bóng, tự tin kiểm soát và phối hợp với tốc độ cao. Tất nhiên, các em vẫn còn nhiều điểm để cải thiện khi bị đối thủ vây ráp, tạo áp lực cao".

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cùng quan điểm: "Khách quan mà nói ở giải đấu có U.23 Qatar là đối thủ mạnh, trong khi U.23 Thái Lan và U.23 Singapore ở tầm khu vực, U.23 VN đã cho thấy nhiều nét tích cực, ví dụ Minh Tâm cho thấy tiềm năng của một trung phong cắm qua cách chọn vị trí ghi bàn, cách chơi đồng đội mà bóng đá VN đang thiếu. U.23 VN rất có tiềm năng khi dám chơi tấn công và áp đặt thế trận với Đăng Khoa, Minh Hoàng, Gia Bảo, Văn Thuận, Lê Phát… giàu tính đột biến đã có kinh nghiệm vài mùa V-League. Các em cần được đầu tư hiệu quả để phát triển tốt".

Cọ xát quân xanh mạnh để trui rèn bản lĩnh

Năm 2018, U.23 VN đã giành ngôi á quân châu Á nhờ vài năm trước lứa U.19 VN của Quang Hải được bầu Đức tài trợ tập huấn châu Âu 1 tháng. Năm 2026, chúng ta giành HCĐ U.23 châu Á nhờ lứa Đình Bắc nhiều lần cọ xát với Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan tại CFA Team China. Lứa U.23 VN hiện tại có nửa đội hình chính từng giành HCV SEA Games 33, HCĐ U.23 châu Á 2026 và vào đến tứ kết ASIAD 2026. Nhưng một số cầu thủ như Tuấn Khải, Quang Duyệt, Anh Tiệp, Hoàng Anh... vẫn còn thiếu kinh nghiệm quốc tế. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Lứa cầu thủ mới sẽ cần phải được đầu tư mạnh mẽ nhờ những trận đấu có tính cọ xát cao như các đàn anh trước đó, thậm chí phải hơn thế nữa. Mục tiêu của VN là vươn tầm khỏi khu vực Đông Nam Á, thậm chí vào tốp 10 châu Á, nên tìm kiếm nhân tố trẻ đầu tư để phục vụ đội tuyển VN phải thực hiện thường xuyên. Quan trọng là lứa U.23 VN này phải tiếp tục được đầu tư, được tập trung cùng đội tuyển VN tại các kỳ FIFA Days để phát triển trong môi trường cạnh tranh cao nhất".

Ông Đoàn Minh Xương cũng nhận định: "Do Asian Cup 2027 dời về cuối tháng 12.2027, nên từ nay đến cuối năm sau HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh chiến lược. Đội tuyển VN phải xây dựng lực lượng không chỉ tại Asian Cup 2027 mà còn vòng loại World Cup 2030. Việc ngay từ bây giờ đội tuyển VN phải tìm kiếm nhân tố mới sẽ mở ra cơ hội cho các thành viên U.23 VN. Tất nhiên, bản thân các cầu thủ cũng phải nỗ lực phát triển bản thân hơn nữa để thúc đẩy đà phát triển của mình. Trước hết, các em phải ra sân thường xuyên ở CLB để được cọ xát ở môi trường có tính cạnh tranh cao. Nhưng về dài hạn, nhiệm vụ của VFF là phải đầu tư mạnh mẽ, hiệu quả để sau U.23 Qatar các em phải được đá với Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc… Chỉ khi được đối mặt với quân xanh mạnh thì những tài năng trẻ U.23 VN mới có cơ hội để trui rèn bản lĩnh hơn nữa".