Giới truyền thông Bỉ đang dành sự quan tâm cho trận ra quân của đội tuyển U.17 nước này tại FIFA U.17 World Cup 2026. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Sven Vermant là U.17 Việt Nam - một trong những “tân binh” ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi dưới 17.

U.17 Bỉ cần thận trọng trước U.17 Việt Nam

Theo tờ Het Laatste Nieuws: “U.17 Bỉ được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng G, sau khi giành vị trí á quân giải U.17 châu Âu hồi tháng 6. Trong khi đó, Việt Nam, Mali và New Zealand là những đối thủ cũng rất mạnh mà chúng ta sẽ lần lượt chạm trán ở vòng bảng”.

Het Laatste Nieuws nói về trận ra quân của U.17 Bỉ gặp U.17 Việt Nam: “HLV Sven Vermant cùng các học trò không nên xem trận gặp Việt Nam như một cuộc dạo chơi hay màn khởi động nhẹ nhàng. HLV Sven Vermant cũng nhấn mạnh rằng việc đánh giá thấp đối thủ sẽ là sai lầm, nhất là khi các đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau có thể tạo ra những thử thách không dễ lường trước”.

Truyền thông Bỉ cho rằng U.17 Việt Nam là đối thủ khó lường và thầy trò HLV Sven Vermant cần tập trung để tránh mắc sai lầm ẢNH: VFF

Het Laatste Nieuws cũng dẫn lại chia sẻ của HLV Sven Vermant: "Không nên đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào ở bảng đấu này. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, và sẽ cần thời gian để làm quen mỗi khi gặp gỡ. Tất nhiên, chúng tôi dựa vào thế mạnh của chính mình, nhưng cũng tôn trọng mọi đối thủ”.

Het Laatste Nieuws đánh giá: “Thông điệp này cho thấy U.17 Bỉ muốn có sự chuẩn bị nghiêm túc ngay từ trận đấu đầu tiên. Dù được đánh giá cao hơn U.17 Việt Nam về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở những giải trẻ hàng đầu châu Âu, đội bóng của HLV Vermant hiểu rằng một kết quả không tốt trong ngày ra quân có thể khiến hành trình tại bảng G trở nên khó khăn”.

Truyền thông Bỉ cũng dẫn lời đội trưởng Elie Mbavu, hậu vệ đang thi đấu cho Jong Genk, về sự chuẩn bị của toàn đội trước trận gặp U.17 Việt Nam. Cầu thủ này khẳng định U.17 Bỉ đã sẵn sàng và duy trì tâm lý thi đấu như tại giải U.17 châu Âu.

Mbavu chia sẻ: "Đối với tôi, không có gì khác biệt so với EURO. Chúng tôi có cùng một tâm lý: chỉ muốn chơi bóng đá và giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Bất kể chúng tôi đối đầu với đội nào, dù cho đó là giải EURO hay World Cup".

Đội trưởng U.17 Bỉ cũng cho biết sự vắng mặt của ba cầu thủ Anderlecht gồm Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana và Noa Ojea không làm thay đổi tham vọng của đội bóng. Những gương mặt thay thế được đánh giá đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn để giúp U.17 Bỉ tiến xa ở giải đấu này.

U.17 Bỉ sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng. Trong đó, Preben Blondeel được FIFA đánh giá khá cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA

Trong khi đó, tờ La Derniere Heure (DH) cũng nhấn mạnh: “U.17 Bỉ đặt mục tiêu tiến xa nhất có thể. Sau thất bại trước Ý ở chung kết U.17 châu Âu, đội bóng trẻ này muốn tiếp tục khẳng định năng lực tại sân chơi thế giới. Vì thế, trận gặp U.17 Việt Nam được xem là bước khởi đầu quan trọng cho tham vọng ấy”.

Với U.17 Việt Nam, cuộc chạm trán Bỉ là thử thách rất lớn trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải qua quá trình chuẩn bị tại Hàn Quốc và UAE, trước khi đến Qatar sớm để làm quen điều kiện thi đấu.

Trận đấu diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.11 là cơ hội để U.17 Việt Nam kiểm chứng năng lực trước một trong những đội bóng trẻ hàng đầu châu Âu. Nếu tạo được bất ngờ trước Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có cú hích rất lớn trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng G.