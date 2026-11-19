Chuỗi trận bất bại qua nhiều năm

Nếu chỉ nhìn vào thứ hạng hiện tại, CLB Thanh Hóa (hạng 8, 9 điểm) trên lý thuyết được đánh giá nhỉnh hơn HAGL (hạng 12, 6 điểm). Thế nhưng, mỗi khi chạm trán đội bóng phố núi, mọi lợi thế về điểm số hay sân bãi của đại diện xứ Thanh thường trở nên mong manh bởi rào cản tâm lý đã kéo dài nhiều năm. Lần gần nhất người hâm mộ xứ Thanh được hưởng niềm vui chiến thắng trước HAGL đã diễn ra từ tháng 9.2018, thời điểm họ đánh bại đối thủ 3-0 ngay tại Pleiku. Kể từ đó đến trước ngày 20.11.2026, trong 14 lần chạm trán liên tiếp trên mọi đấu trường, CLB Thanh Hóa hoàn toàn lép vế với 8 trận hòa và 6 trận thua.

Ngay cả khi HAGL rơi vào những giai đoạn khủng hoảng lực lượng, họ vẫn biết cách khiến CLB Thanh Hóa phải chia điểm đầy tiếc nuối. Riêng 7 cuộc đối đầu gần nhất ở sân chơi V-League, 2 đội có tới 6 lần bất phân thắng bại, bao gồm 2 trận hòa cùng tỷ số 1-1 ở mùa giải 2025-2026. Thậm chí ở lần gần nhất 2 đội phân định thắng thua tại vòng 1 Cúp Quốc gia hồi tháng 9.2025, HAGL mới là tập thể được ăn mừng nhờ thắng lợi 2-0 ngay trên sân Thanh Hóa. Thành tích đối đầu vượt trội đó chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất để thầy trò HLV Lê Quang Trãi tự tin trong chuyến làm khách ở vòng 8 V-League mùa này.

HAGL (phải) thắng kịch tính CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 ở vòng 7 V-League hôm 7.11 ẢNH: CLB HAGL

Cú hích tinh thần

HAGL bước vào vòng 8 khi áp lực tâm lý đã được cởi bỏ đáng kể sau chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội tại Pleiku. Ba điểm quý giá trước đại diện thủ đô giúp đội bóng phố núi ngắt mạch 3 trận thua liên tiếp, thoát khỏi vị trí chót bảng và tiếp thêm sự tự tin cho dàn cầu thủ trẻ.

Dẫu vậy, trận thắng CLB Hà Nội trên sân nhà chưa đủ để khẳng định HAGL đã lột xác. Thực tế từ đầu mùa V-League 2026-2027 chỉ ra rằng, toàn bộ 6 điểm mà đội bóng của bầu Đức đang sở hữu đều giành được tại "thánh địa" Pleiku, trong khi họ trắng tay trong cả ba trận làm khách. Những thất bại trước CLB Nam Định (0-4), CLB Ninh Bình (3-4) và CLB Bắc Ninh (0-1) cho thấy bản lĩnh thi đấu xa nhà của các cầu thủ HAGL vẫn rất hạn chế.

Đáng lo ngại hơn là sự lỏng lẻo nơi hệ thống phòng ngự. Sau 7 vòng đấu, HAGL đã để thủng lưới tới 15 bàn, là đội bóng có hàng thủ tệ nhất giải. Các cầu thủ phố núi thường xuyên mắc sai lầm trong khâu bọc lót và giữ cự ly đội hình.

Bảng xếp hạng V-League sau 7 vòng đấu ẢNH: CMH

Làn gió mới trên băng ghế huấn luyện

Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB Thanh Hóa đang cho thấy những chuyển biến tích cực sau quyết định thay tướng hồi đầu tháng 11. Việc bổ nhiệm vị thuyền trưởng người Hàn Quốc Kim Young-chul - cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik tại U.23 Việt Nam, để thay ông Mai Xuân Hợp bước đầu mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng. Dấu ấn của tân HLV Kim Young-chul được thể hiện rõ nét ngay ở trận ra mắt vòng 7 trên sân Hàng Đẫy. Dù phải chơi thiếu người ngay từ hiệp một sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền vệ Nguyễn Bá Tiến, CLB Thanh Hóa vẫn tổ chức phòng ngự kỷ luật để buộc Thể Công Viettel phải chia điểm với tỷ số 1-1.

Trên mặt trận tấn công, tiền đạo Saliou Guindo với 4 pha lập công sau 7 vòng vẫn là niềm hy vọng số một của CLB Thanh Hóa. Trước hàng thủ HAGL thường xuyên lúng túng trước các tình huống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái nhanh, khả năng càn lướt của Guindo cùng sự hỗ trợ từ tuyến hai sẽ là chìa khóa để đội bóng xứ Thanh khai thông bế tắc.

HAGL có điểm tựa lịch sử cùng tinh thần hưng phấn, nhưng CLB Thanh Hóa lại nắm ưu thế sân nhà, sự ổn định trong lối chơi và khát khao ghi dấu ấn của tân HLV Kim Young-chul. Trong thế trận giằng co giữa 2 đội bóng đều không muốn trắng tay, tập thể nào tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn và biết cách chắt chiu cơ hội sẽ giành kết quả thuận lợi. Một tỷ số hòa có bàn thắng cũng là kịch bản dễ xảy ra trên sân Thanh Hóa vào chiều 20.11.