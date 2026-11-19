Trận đấu đáng quên của Quốc Cường

Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan, Quốc Cường là một trong những cái tên được kỳ vọng ở tuyến giữa. Nhưng áp lực của một trận chung kết lớn khiến tâm lý của tiền vệ trẻ không giữ được sự ổn định cần thiết. Anh phạm lỗi với một cầu thủ Thái Lan, tạo điều kiện cho đối thủ được hưởng quả phạt trực tiếp từ khoảng cách 27 m, và Burapha Yotsakorn không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số ở phút 21. Đến phút 31, U.22 Thái Lan tiếp tục tận dụng một pha phản công để nâng cách biệt lên 2 bàn. Chứng kiến tuyến giữa liên tục rơi vào thế bị động, HLV Kim Sang-sik quyết định rút Quốc Cường ra sân ở phút 38, đưa Thái Sơn vào thay người.

Quốc Cường từng bị Kakana Khamyok hay Sesan Ratree vượt qua dễ dàng ở chung kết SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đó là sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Sau khi Thái Sơn vào sân, U.22 Việt Nam dần thoát khỏi sức ép, từng bước kiểm soát trận đấu. Đình Bắc gỡ một bàn bằng quả phạt đền, trước khi Waris Schoolthong đốt lưới nhà gỡ hòa 2-2. Đến phút 96 của hiệp phụ, Thanh Nhàn là người kết liễu trận đấu, mang về chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc và tấm HCV bóng đá nam cho đoàn thể thao Việt Nam. Với Quốc Cường, đó là một bài học đắt giá nhưng cũng là cú hích để anh nhìn lại chính mình.

Trưởng thành từ vấp ngã

Quốc Cường vấp ngã, nhưng không sụp đổ. Sau SEA Games 33, anh có những bước tiến rõ rệt. Anh là một trong những trụ cột của U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, góp công lớn giúp đội giành HCĐ. Trở lại khoác áo CLB Công an TP.HCM, anh ngày càng khẳng định vị trí tiền vệ trung tâm không thể thay thế. Sau đó, tiền vệ quê Nghệ An được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam, đá chính trong trận thắng Đài Loan 2-0 ở Casper Cup 2026 hôm 11.11 và thể hiện tương đối ấn tượng.

Mới nhất, Quốc Cường tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 của CLB Công an TP.HCM trước Buriram United (Thái Lan) ở Shopee Cup hôm 18.11. Anh là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 88, với một pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Neil Etheridge. Đây là bàn thắng giúp đại diện V-League tạo địa chấn trước đội bóng hàng đầu Thái Lan.

Quốc Cường hứa hẹn mang đến sự tươi mới cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Điểm mạnh của Quốc Cường là sự dồi dào thể lực, khả năng dứt điểm tốt và những cú sút xa đầy uy lực. Anh là một mẫu tiền vệ kỹ thuật nhưng không thiếu máu lửa trong các pha tranh chấp. Sau trận thắng Buriram United, thủ môn Lê Giang Patrik dành những lời khen đặc biệt cho người đồng đội: "Tôi và Quốc Cường đã tập cùng nhau 3 năm. Tôi thấy sự phát triển của Quốc Cường không chỉ trên sân mà còn ở nỗ lực hằng ngày, như một người đàn ông. Hôm nay, Quốc Cường là cầu thủ quan trọng của CLB".

Từ một cầu thủ trẻ từng phải rời sân trong lo âu ở trận chung kết SEA Games, Quốc Cường giờ đây đang dần trở thành một trong những tiền vệ trung tâm đáng tin cậy nhất của bóng đá Việt Nam, cả ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. Với đà thăng tiến hiện tại, chặng đường phía trước của tiền vệ 22 tuổi này hứa hẹn còn nhiều điều đáng chờ đợi.



