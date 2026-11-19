Đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng loại hai

Dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA ngày 18.11, đội tuyển Việt Nam với hạng 17 nằm trong tốp 26 đội hàng đầu khu vực châu Á, chính thức vào thẳng vòng loại hai World Cup 2030 (có tổng cộng 36 đội). 10 đội còn lại là các đội giành chiến thắng ở vòng loại thứ nhất. Vòng loại thứ nhất khu vực châu Á với 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46, được chia cặp thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách.

Vào ngày 25.12 tới đây tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia), sẽ tiến hành lễ bốc thăm cho vòng loại thứ nhất và thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam chính thức vào thẳng vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á Ảnh: Minh Hoàng

Trước sự kiện này, AFC xác định vị trí các đội trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11 là cơ sở để chia các nhóm hạt giống, bao gồm cả các đội hạt giống ở vòng loại thứ nhất để tiến hành bốc thăm chia các cặp đấu. Các đại diện của khu vực Đông Nam Á như Singapore, Myanmar và Campuchia ở nhóm 1, sẽ thuận lợi khi đối đầu với các đối thủ dưới cơ để hy vọng giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, ở vòng loại thứ hai, AFC cũng chính thức xác định 4 nhóm hạt giống, với mỗi nhóm 9 đội. Từ các nhóm hạt giống này, sẽ bốc thăm chia vào 9 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, các đội thi đấu tổng cộng 6 trận, bao gồm 3 trận trên sân nhà và 3 trận trên sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba (18 đội).

Theo đó, nhóm hạt giống số 1 là 9 đội hàng đầu châu Á (theo vị trí bảng xếp hạng FIFA mới nhất) gồm Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq, UAE.

Nhóm 2 gồm: Jordan, Oman, Syria, Thái Lan, Palestine, Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam và Tajikistan.

Nhóm 3: Kyrgyzstan, Li Băng, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ, và 1 đội thắng ở vòng loại thứ nhất (có thứ hạng cao).

Nhóm 4: là 9 đội còn lại thắng ở vòng loại thứ nhất.

Khi nào đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á?

Sau lễ bốc thăm vào ngày 25.12, đội tuyển Việt Nam sẽ có một khoảng thời gian dài để chuẩn bị và lên kế hoạch thi đấu cho các trận tại vòng loại World Cup 2030 rất quan trọng này. Trong đó, có việc đàm phán tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik hay không (sẽ hết hạn vào tháng 2.2027). Nếu ông Kim và VFF tái ký hợp đồng, đôi bên sẽ có quá trình cùng nhau chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng. Còn nếu không tái ký, VFF sẽ phải tìm tân HLV (chắc chắn vẫn là người nước ngoài) đảm đương ghế nóng mà ông Kim để lại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có một lịch thi đấu kéo dài từ tháng 9.2027 với mật độ rất dày, bao gồm chuẩn bị tham dự Asian Cup 2027 tổ chức lại từ tháng 12.2027 Ảnh: Minh Hoàng

Trong lịch thi đấu kế tiếp vào FIFA Days tháng 3.2027, sẽ gồm các trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á. Các đội vào thẳng vòng loại hai như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, hay Indonesia, Malaysia và Philippines phải đến tháng 9.2027 mới bắt đầu tranh tài. Do đó, trong tháng 3.2027 các đội này chỉ thi đấu tập huấn nếu có kế hoạch.

Theo dự kiến, vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ thi đấu từ tháng 9.2027 đến tháng 3.2028. Với lịch thi đấu theo lộ trình thể thức mới của các giải đấu châu Á cho vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2032, cùng với Asian Cup 2027 tổ chức lại từ tháng 12.2027 đến tháng 1.2028, các đội tuyển sẽ cực kỳ bận rộn từ tháng 9.2027.

Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại hai để trở lại vòng loại ba World Cup 2030, tương tự như tại vòng loại World Cup 2022 trước đây. Họ sẽ thi đấu từ tháng 6.2028 đến tháng 3.2029 để tranh các vé dự vòng chung kết.

Vòng loại ba khu vực châu Á có tổng cộng 18 đội, chia thành 3 bảng để tranh các vé vào vòng chung kết. Các đội tiến vào vòng loại ba này cũng sẽ giành quyền dự Asian Cup 2032.

Sau vòng loại ba, từ tháng 6.2029 là các trận vòng play-off đầu tiên của khu vực châu Á tiếp tục tranh các vé còn lại dự World Cup 2030. Và tháng 9.2029 là các trận vòng play-off châu Á thứ hai để xác định đội giành suất dự vòng play-off liên lục địa.