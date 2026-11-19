



Dù đây chỉ là trận giao hữu nhưng qua những diễnbiến trên sân, có thể thấy các cầu thủ của đội tuyển VN thường thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi hoặc không chiến trước các cầu thủ Kyrgyzstan có thể hình vượt trội, không khác gì các đội bóng châu Âu.

Hàng tiền vệ của đội tuyển VN với các cầu thủ thấp bé như Nhật Nam, Quang Vinh (trong hiệp 1) và Vĩnh Nguyên (vào sân ở hiệp 2) đều không thể giữ được bóng mỗi khi đối phương áp sát. Đã thua về thể hình, các học trò của HLV Kim Sang-sik còn kém hơn về thể lực, nhất là những thời điểm cuối trận. Đây cũng là nguyên nhân đội tuyển VN nhận 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong 2 phút, từ phút 86 - 88.

Quang Vinh (27) luôn thua thiệt trong tranh chấp bóng với các cầu thủ Kyrgyzstan ẢNH: MINH TÚ

Trong 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 11 vừa rồi, điểm khác biệt lớn nhất giữa Kyrgyzstan và Đài Loan chính là thể lực, sức mạnh tranh chấp và khả năng tận dụng bóng bổng. Khi đội VN dâng cao đội hình mà thiếu đi sự bọc lót từ tuyến tiền vệ, bất kỳ đường chuyền dài vượt tuyến hay pha mất bóng ở trung lộ nào cũng sẽ biến thành lưỡi dao chí mạng. Joel Kojo cùng các vệ tinh xung quanh cực kỳ giỏi đánh hơi không gian sau lưng các trung vệ.

Trước đó, ở ASIAD 2026, đội U.23 VN cũng để thua Hàn Quốc đến 0-4 do thua hẳn đối phương về thể hình. Khi còn Đinh Quang Kiệt, trung vệ cao 1,95 m trên sân, U.23 VN vẫn còn cầm cự và Hàn Quốc chỉ dẫn trước 1-0. Nhưng khi Quang Kiệt rời sân vì chấn thương, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh nhận liền 3 bàn thua nữa từ các pha bóng bổng.

Đây cũng chính là nỗi lo của U.17 VN khi bước vào sân chơi World Cup, nơi các đội đều có thể hình vượt trội. Theo thống kê của BTC, chiều cao trung bình của U.17 VN là 1,75 m, thấp hơn mặt bằng chung của giải và xếp thứ 43/48 đội tại U.17 World Cup 2026 và thấp nhất ở bảng G. Các đối thủ như U.17 New Zealand có chiều cao trung bình 1,78 m trong khi Mali và Bỉ đều có chiều cao trung bình trên 1,80 m. Xét về các vị trí trong đội hình, thủ môn trung bình đạt khoảng 1,82 m (so với thủ môn Bỉ là 1,90 m). Hàng hậu vệ trung bình đạt khoảng 1,77 m (so với hậu vệ Bỉ là 1,85 m), còn hàng công gồm các gương mặt như Lê Trọng Đại Nhân (1,80 m), Lê Sỹ Bách (1,66 m).

Với chiều cao thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng bảng, U.17 VN gần như sẽ phải đối mặt với kịch bản thua thiệt về tranh chấp trong các pha bóng bổng. Mali và Bỉ là những đội bóng có nhiều cầu thủ gốc châu Phi với chiều cao tốt chắc chắn sẽ tận dụng triệt để ưu thế đó ở những pha tấn công bằng bóng bổng với U.17 VN.

Rõ ràng, muốn vươn tầm châu lục và thế giới, bóng đá VN buộc phải gấp rút cải thiện về thể hình và thể lực hơn nữa. Bởi với thể chất như hiện tại, bóng đá VN vẫn chỉ đủ sức làm mưa làm gió ở "ao làng" Đông Nam Á.