Bóng đá Việt Nam luôn có sẵn tài năng, cần sự tự tin

HLV Roland trong cuộc trả lời phỏng vấn FIFA.com ngày 17.11, đã khẳng định có sự thay đổi trong tư duy của đội tuyển U.17 Việt Nam. Việc lần đầu tiên góp mặt tại World Cup U.17, có thể là cột mốc mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam.

HLV Cristiano Roland của đội U.17 Việt Nam Ảnh: VFF

HLV Roland cũng đánh giá, hành trình vươn ra đấu trường thế giới của U.17 Việt Nam đã bắt đầu từ rất lâu trước khi giành được tấm vé đến Qatar năm 2026. "Đối với HLV Roland, quá trình này khởi đầu từ khi các cầu thủ còn đang học cách vượt qua một đối thủ không phải lúc nào cũng hiện hữu trên sân cỏ: sự nghi ngờ bản thân", FIFA.com cho biết.

"Tài năng thì chúng tôi luôn có sẵn, nhưng trước đây chúng tôi từng e ngại khi phải chạm trán các đội bóng mạnh hơn. Chúng tôi thiếu sự tự tin", HLV Roland bày tỏ. Nhưng giờ đây, ông nhìn nhận các học trò của mình theo một cách khác. Các cầu thủ đã trở nên trưởng thành và kỷ luật hơn; họ biết giữ sự bình tĩnh dưới áp lực và đủ bản lĩnh để thể hiện cá tính riêng trên sân cỏ. Với Roland, sự thay đổi trong tư duy này là một trong những bước tiến quan trọng nhất trên hành trình chinh phục cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

"Các cầu thủ đã học được cách tin tưởng vào bản thân mình. Họ có thể giữ được sự điềm tĩnh trước áp lực và chơi đúng với phong cách của chính mình. Đây chính là yếu tố nền tảng để đạt được mục tiêu lịch sử này. Chính sự thay đổi trong tư duy này là một trong những bước tiến quan trọng nhất trên hành trình chinh phục cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam".

U.17 Việt Nam trước thử thách tại đấu trường World Cup

Sau khi tạo nên dấu ấn lịch sử ở cấp châu lục, U.17 Việt Nam hiện hướng tới một đấu trường hoàn toàn mới với những thử thách khác biệt. Tại World Cup U.17 - giải đấu diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12 - "Những chiến binh sao vàng" nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Mali và New Zealand. Đối với HLV Roland, một chiến dịch thành công tại châu Á không đồng nghĩa với việc đội bóng của ông đã hoàn toàn sẵn sàng cho những yêu cầu khắt khe tại đấu trường thế giới, FIFA.com cho biết thêm.

HLV Cristiano Roland cùng các học trò trong một buổi tập Ảnh: VFF

"Bóng đá châu Á đã phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, với nhiều đội bóng đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp rất cao. Tuy nhiên, World Cup lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. U.17 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ chất lượng. Sự khác biệt là rõ ràng, thể hiện qua cường độ và sức mạnh thể chất trong trận đấu, tốc độ đưa ra quyết định và kinh nghiệm thi đấu của các đội.

Để chuẩn bị cho hành trình này, U.17 Việt Nam cần duy trì phong độ ổn định trong suốt 90 phút, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể định đoạt cả trận đấu. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất để cạnh tranh ở cường độ cao nhất", HLV Roland nhấn mạnh thêm.

Bệ phóng từ U.17 Việt Nam

Theo HLV Roland, từ lần dự World Cup của thế hệ cầu thủ U.17 Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn đang trên đà tiếp tục phát triển, sẽ là nguồn cảm hứng cho các thế hệ kế cận. Dẫu vậy, trước khi nghĩ đến những tác động lâu dài, nhà cầm quân này khẳng định, ông và các học trò của mình vẫn còn nhiều công việc cần hoàn thành tại Qatar.

Theo HLV Cristiano Roland, U.17 Việt Nam đã đã tin vào bản thân mình và sẵn sàng trước thử thách lớn hơn, đấu trường World Cup Ảnh: VFF

"Chúng tôi muốn nâng cao khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng dưới áp lực cho các cầu thủ. Để đạt được sự tiến bộ đó, U.17 Việt Nam cần thi đấu với cường độ cao hơn, cải thiện cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời chú trọng hơn đến các chi tiết chiến thuật. Mục tiêu vẫn là duy trì bản sắc của đội bóng, đồng thời nâng tầm nó lên một cấp độ mới", HLV Roland chia sẻ thêm.

Cũng theo HLV Roland, hành trình của U.17 Việt Nam tại World Cup U.17 ở Qatar, hoàn toàn có triển vọng tiến xa. "Khi một đội tuyển trẻ đạt được thành tích mang tính lịch sử, điều đó không chỉ truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ, mà còn tác động đến các CLB, các trung tâm đào tạo và thậm chí là toàn bộ cấu trúc nền bóng đá của cả quốc gia", vị HLV người Brazil chia sẻ.

Lịch thi đấu của đội tuyển U.17 Việt Nam tại World Cup U.17 Ảnh: VFF

HLV Roland cũng tin rằng, động lực này có thể thúc đẩy sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào công tác phát triển, cải thiện điều kiện nuôi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời khơi dậy tư duy đầy tham vọng hơn cho bóng đá Việt Nam.

Xét cho cùng, mục tiêu cuối cùng là đưa bóng đá Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới, không chỉ dừng lại ở một lần duy nhất này. "Chúng tôi muốn mở ra cánh cửa để bóng đá Việt Nam có thể góp mặt thường xuyên tại các giải đấu quốc tế lớn trong tương lai", HLV Roland cho biết.

"Cánh cửa đã mở ra và Việt Nam vừa tạo nên một cột mốc mới. Đối với HLV Roland, thách thức tiếp theo không chỉ đơn thuần là tạo nên lịch sử tại Qatar, mà còn là đảm bảo rằng vòng chung kết World Cup U.17 sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơi hơn nhiều", theo FIFA.com.

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