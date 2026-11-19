Phát huy lối chơi kỹ thuật sở trường

Qatar là nền bóng đá đang sở hữu 2 ngôi vô địch của 2 kỳ giải Asian Cup gần nhất, vào các năm 2019 và 2023. Đội tuyển quốc gia Qatar cũng có 2 lần liên tiếp dự vòng chung kết World Cup, các năm 2022 và 2026. Đây là 1 trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Chính vì thế, đội tuyển U.23 Qatar về lý thuyết được đánh giá cao hơn đội tuyển U.23 Việt Nam.

Lê Văn Thuận (11) là cầu thủ chơi bóng rất kỹ thuật và tốc độ Ảnh: Độc Lập

Dù vậy, trong trận đấu diễn ra trên sân Pleiku (Gia Lai) cách đây ít ngày, đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu sòng phẳng với đội bóng đến từ xứ sở Ả Rập. Các cầu thủ U.23 Việt Nam không hề thua kém đối thủ trong các pha đua tốc độ. Chúng ta rất tự tin chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ theo đúng sở trường. Đồng thời, khi cần phải tranh chấp tay đôi và tranh chấp bóng bổng, các cầu thủ U.23 Việt Nam cũng thực hiện rất tốt.

Về mặt kỹ thuật, đội tuyển U.23 Việt Nam sở hữu Lê Văn Thuận, Bảo Long, Long Vũ, Quang Duyệt… thi đấu rất uyển chuyển, có năng lực kiểm soát bóng tốt, tư duy chơi bóng hiện đại. Trong số này, Văn Thuận, Long Vũ, Bảo Long đủ sức đua tốc độ với các cầu thủ U.23 Qatar, khi họ quyết định tăng tốc ở biên.

Cải thiện năng lực tranh chấp tay đôi

Còn về năng lực tranh chấp tay đôi và tranh chấp bóng bổng, đội tuyển U.23 Việt Nam hiện tại tiến bộ lớn so với các thế hệ U.23 Việt Nam trước đây. Điều này đến từ dàn cầu thủ có thể hình rất đẹp mà chúng ta đang sở hữu. Các trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m), Nguyễn Anh Tiệp (1,83 m), Nguyễn Lương Tuấn Khải (1,82 m), tiền đạo Williams Minh Hoàng (1,90 m), Nguyễn Minh Tâm (1,80 m), Trần Gia Bảo (1,81 m) có thể hình không hề thua kém cầu thủ của các đội bóng Tây Á và Đông Bắc Á.

U.23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình rất tốt Ảnh: Độc Lập

Thể hình, thể lực tốt, các cầu thủ U.23 Việt Nam không e ngại các pha va chạm mạnh. Bằng chứng là từ cuối hiệp 1 của trận đấu diễn ra tối 14.11, khi các cầu thủ U.23 Qatar quyết định chơi rắn, gây áp lực (pressing) rất mạnh, cầu thủ U.23 Việt Nam không hề hoảng loạn. Thậm chí, các cầu thủ chủ nhà còn sẵn sàng va chạm mạnh ngược lại với đối phương, nhằm hạn chế khả năng đi bóng kỹ thuật của cầu thủ Qatar.





Cầu thủ U.23 Việt Nam không ngại các pha va chạm mạnh Ảnh: Độc Lập

Đây là chi tiết rất quan trọng, phản ánh các cầu thủ trẻ Việt Nam càng ngày càng được đào tạo toàn diện hơn, cả về kỹ thuật, tư duy chơi bóng, lẫn thể hình, thể lực. Còn nhớ, trong trận bán kết giải U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam từng thua U.23 Trung Quốc 0-3 vì bất lợi về thể hình. Trong trận đấu diễn ra hồi đầu năm nay, từ thời điểm trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m) rời sân vì chấn thương ở giữa hiệp 1, U.23 Việt Nam hầu như không còn khả năng chống bóng bổng, trước khi chúng ta không thể ngăn đối phương áp sát khung thành. Hiện giờ, điều đó đã được cải thiện. Đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay có thể hình rất đồng đều, chúng ta không còn sợ các pha bóng bổng và các pha va chạm mạnh trực tiếp.

Trước khi gặp U.23 Qatar, U.23 Việt Nam có 2 trận đấu với các đối thủ Đông Nam Á là U.23 Thái Lan (ngày 10.11, thắng 3-0) và U.23 Singapore (ngày 12.11, thắng 1-0). Ở 2 trận đấu vừa nêu, cầu thủ U.23 Việt Nam hầu như luôn thắng thế đối thủ trong các pha tranh chấp tay đôi. Các cầu thủ ở Đông Nam Á khi va chạm với hàng thủ cao lớn của đội tuyển U.23 Việt Nam, có cảm giác như họ đang lao vào "bức tường" bằng thép.

Sẽ còn mạnh hơn trong năm 2027

Về lý thuyết, đội tuyển U.23 Việt Nam vào năm sau còn mạnh hơn so với thời điểm hiện tại. Ở vòng loại U.23 châu Á 2028 (diễn ra tháng 6.2027), giải U.23 Đông Nam Á 2027 (dự kiến tháng 7 năm sau) và SEA Games 34 năm 2027 (dự kiến tháng 9), đội tuyển U.23 Việt Nam có thể bổ sung thêm nhiều nhân tố giỏi.

Lê Phát (16) có thể được bổ sung cho đội tuyển U.23 Việt Nam vào năm sau Ảnh: Độc Lập

Trong số đó, đáng kể có tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương (20 tuổi, 1,78 m), tiền vệ tấn công Trần Thành Trung (21 tuổi, 1,75 m) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi, 1,75 m). Đây là những cầu thủ có thể hình khá, kỹ thuật tốt. Ngoài ra, những cầu thủ này có kinh nghiệm thi đấu tại V-League (Thành Trung, Lê Phát), hoặc kinh nghiệm khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam trong năm 2026 (Công Phương, Lê Phát), nên họ sẽ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam sắc bén hơn trong năm tới, đủ sức cạnh tranh thành tích cao ở các giải đấu lớn.

Giải vô địch Đông Nam Á 2027 diễn ra trên sân nhà vào tháng 7.2027, SEA Games 34 vào tháng 9 và VCK U.23 châu Á vào tháng 8. Thời điểm này, rất có thể, VFF đã ký hợp đồng với HLV mới để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam (hợp đồng giữa VFF và ông Kim Sang-sik đến tháng 2.2027 sẽ kết thúc). Nếu vậy, với di sản để lại từ HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã có một lứa cầu thủ rất chất lượng, giúp người kế nhiệm của ông Kim có điều kiện thuận lợi để đạt thành tích tốt ở những giải đấu quan trọng.