HLV Đinh Hồng Vinh hạnh phúc vì chức vô địch, tin tưởng tương lai xán lạn của U.23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh ôm lấy Minh Tâm ở sát đường biên trận U.23 Việt Nam hòa U.23 Qatar 1-1 ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam vô địch với thành tích bất bại

Sau khi giúp U.23 Việt Nam vô địch, HLV Đinh Hồng Vinh rất hạnh phúc: "Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Chức vô địch này tôi xin tặng cho khán giả phố núi đã đến sân và cổ vũ cho U.23 Việt Nam. Đây là động lực cho bản thân tôi để làm sao xây dựng đội bóng U.23 Việt Nam hoàn thiện hơn trong tương lai.

Đây là danh hiệu rất ý nghĩa đối với cá nhân tôi. Sau 11 năm gắn bó với HAGL trong vai trò cầu thủ, tôi chuyển sang công tác huấn luyện và đã cùng các đội bóng giành những tấm huy HCV, HCB ở các lứa tuổi U.13, U.15, U.21. Mỗi thành tích đều là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

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Tôi mong muốn các bạn cầu thủ sau khi trở về CLB luôn có sự nỗ lực cố gắng, để thường xuyên thi đấu ở CLB. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch để làm sao tất cả cầu thủ được cọ xát ở các giải quốc tế với các đội trình độ cao".

Chức vô địch đáng quý của U.23 Việt Nam

Minh Hoàng đã chơi rất hay và xông xáo, kiến tạo bàn gỡ 1-1 cho U.23 Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Chưa rõ mức độ chấn thương của Williams Minh Hoàng

Tiếp đó, HLV Đinh Hồng Vinh cập nhật tình trạng chấn thương của Williams Minh Hoàng và chỉ ra điều giúp ông tin tưởng vào tiềm năng và khả năng tiến xa của lứa U.23 Việt Nam hiện tại, để tiếp bước các đàn anh đã từng làm rạng danh khu vực và châu lục.

Ông Vinh bày tỏ: "Về chấn thương của tiền đạo Williams Minh Hoàng, hiện bộ phận y tế chưa xác định mức độ chấn thương của cậu ấy. Phải sang hôm sau chúng tôi sẽ mới có câu trả lời chính xác. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

Tôi rất hài lòng với lứa cầu thủ này. Giống như các bạn đã thấy trong cả 3 trận đấu các cầu thủ dám chơi bóng, tự tin kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao. Tuy nhiên giải này chúng tôi vẫn còn nhiều điểm để cải thiện khi gặp đối thủ áp lực cao".

U.23 Việt Nam cho thấy tiềm năng lớn với chức vô địch giải U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 ảnh: Độc Lập

Ngày 14.11 đánh dấu cột mốc ý nghĩa với cá nhân chân sút trẻ Nguyễn Minh Tâm, với bàn gỡ hòa 1-1 không chỉ đưa U.23 Việt Nam vô địch giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 mà còn giúp anh đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất. Cùng tham gia họp báo sau trận, Minh Tâm chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là danh hiệu để bản thân tôi có thể cố gắng hơn. Khi nhìn lại quá khứ và tương lai của mình, tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa cho CLB và đội tuyển U.23 Việt Nam.

Khi bị U.23 Qatar dẫn trước, chúng tôi vẫn cố gắng xây dựng lối chơi theo ý đồ mà BHL đã đề ra. Vào giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp chúng tôi đã trao đổi với nhau và quyết tâm, tự tin sẽ có bàn thắng để có được danh hiệu cuối cùng".