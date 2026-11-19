U.17 Việt Nam là điểm sáng 2026

Trong bài viết "U.17 World Cup, những con số đáng chú ý", the-AFC.com chỉ ra, trong 9 đại diện của châu Á tham dự U.17 World Cup 2026 tại Qatar. "U.17 Việt Nam là đội bóng châu Á duy nhất lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu này, sau khi giành quyền tham dự nhờ thành tích lọt vào vòng tứ kết tại vòng chung kết U.17 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Xê Út".

AFC cũng đánh dấu con số "năm 2026", để nhấn mạnh U.17 Việt Nam là đội tuyển tạo ấn tượng nhất trong năm của bóng đá trẻ châu lục, khi chính thức giành quyền góp mặt ở đấu trường thế giới.

U.17 Việt Nam tiếp tục được AFC liệt kê trong danh sách những con số đáng chú ý của bóng đá châu Á tại U.17 World Cup Ảnh: VFF

U.17 Việt Nam cùng với Tanzania, Mozambique (của châu Phi), CH Dominican (CONCACAF, thay thế đội Mỹ), và Montenegro, Hy Lạp, Romania và Serbia (châu Âu), là những đội có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự U.17 World Cup.

AFC hy vọng, giải năm nay, với sự góp mặt của tân binh U.17 Việt Nam, bên cạnh các đội chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc và Tajikistan, sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn cho bóng đá châu Á tại đấu trường thế giới.

the-AFC.com cũng đưa ra các con số liên quan đến U.17 World Cup. Trong đó, nhấn mạnh Qatar là nước châu Á thứ 7 đăng cai giải đấu danh giá này. Trước đó, các nước châu Á từng đảm nhận vai trò chủ nhà bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Ấn Độ và Indonesia. Qatar cũng sẽ là chủ nhà U.17 World Cup trong 5 kỳ liên tiếp từ năm 2025 đến 2029.

Ả Rập Xê Út là đội bóng châu Á duy nhất từng lên ngôi vô địch U.17 World Cup. Họ giành chiến thắng vào năm 1989 sau khi đánh bại Scotland trong trận chung kết với tỷ số 5-4 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức). Ngoài ra, có 3 lần khác các đại diện châu Á tiến vào vòng bán kết, đó là Bahrain (năm 1989), Qatar (năm 1991) và Oman (năm 1995).

Nhật Bản là đội bóng châu Á góp mặt nhiều lần nhất tại U.17 World Cup, với tổng cộng 12 lần tham dự bao gồm giải năm nay. Họ từng 3 lần tiến vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, với tư cách là nhà vô địch U.17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, U.17 Nhật Bản cũng đã thiết lập chuỗi thành tích ấn tượng khi có 5 lần liên tiếp góp mặt tại U.17 World Cup; xếp ngay sau là Hàn Quốc với 4 lần liên tiếp.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup Ảnh: VFF

Các đại diện châu Á sẽ lặp lại thành tích năm 2025?

Theo the-AFC.com, bóng đá châu Á sẽ mang đến những đại diện ưu tú nhất tại U.17 World Cup 2026, giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 19.11.

Ở phiên bản giải năm 2025, đã có 4 trong 9 đại diện của châu lục tiến vào vòng đấu loại trực tiếp - bao gồm CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan - trong đó Nhật Bản đã tiến sâu đến tận vòng tứ kết.

Tại giải năm nay, AFC kỳ vọng các đội sẽ tiếp tục lặp lại thành tích, thậm chí số lượng đội vượt qua vòng bảng sẽ tăng lên. Trong đó, ngay cả U.17 Việt Nam trong lần đầu tham dự cũng có triển vọng tiến vào vòng 32 đội, ít nhất ở suất 1 trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

U.17 World Cup 2026 với 48 đội, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

U.17 Việt Nam nằm ở bảng G, sẽ thi đấu trận ra quân gặp U.17 Bỉ vào lúc 20 giờ ngày 20.11. Trận tiếp theo gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Và trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Tất cả đều giờ Việt Nam. Các trận của U.17 Việt Nam diễn ra trên sân Aspire Zone tại Al Rayyan.

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