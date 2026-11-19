U.17 Việt Nam phân tích lối chơi của U.17 Bỉ

Chia sẻ sau buổi tập ngày 18.11 của U.17 Việt Nam tại Qatar, thủ môn Lý Xuân Hòa cho biết toàn đội đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào U.17 World Cup.

Với cá nhân mình, thủ môn trẻ xác định sẽ nỗ lực hết khả năng trong mỗi buổi tập, qua đó tìm kiếm cơ hội và giành được sự tin tưởng từ ban huấn luyện.

"Nếu được HLV tin tưởng và trao suất bắt chính, em sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, em đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình", Xuân Hòa chia sẻ.

Thủ môn trẻ Lý Xuân Hòa ẢNH: VFF

Đánh giá về những thử thách phía trước, thủ môn U.17 Việt Nam thừa nhận có đôi chút áp lực khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn qua những trận đấu quốc tế.

"Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng em bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, em và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế", Xuân Hòa nói.

Riêng về đối thủ U.17 Bỉ trong trận ra quân lúc 20 giờ ngày 20.11, Xuân Hòa cho biết ban huấn luyện đã chuẩn bị và nghiên cứu thông qua băng hình. Ở góc độ thủ môn, anh đặc biệt lưu ý đến tốc độ triển khai bóng và khả năng áp sát nhanh, liên tục của đội bóng châu Âu.

Xuân Hòa đánh giá rất cao đối thủ U.17 Bỉ ẢNH: VFF

"HLV thủ môn cũng đã cho em xem qua băng hình của đội Bỉ. Họ chơi rất tốc độ, áp sát nhanh và liên tục", Xuân Hòa cho biết.

'Mong người hâm mộ cùng đồng hành'

Nhìn lại hành trình giành vé tham dự U.17 World Cup 2026, Lý Xuân Hòa xem đây là dấu mốc đặc biệt đối với bản thân và các đồng đội. Thành quả này đến từ quá trình chuẩn bị và nỗ lực xuyên suốt các giải đấu khu vực và châu lục.

"Việc giành vé dự U.17 World Cup lần này là một dấu mốc lịch sử đối với em ở lứa tuổi U.17. Chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ giải Đông Nam Á đến giải châu Á để có được tấm vé tham dự vòng chung kết", Xuân Hòa chia sẻ.

U.17 Việt Nam miệt mài rèn quân trước World Cup ẢNH: VFF

Trước cơ hội lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn của bóng đá trẻ thế giới, thủ môn U17 Việt Nam cũng gửi lời nhắn tới người hâm mộ: "Em mong người hâm mộ Việt Nam luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng em qua màn ảnh nhỏ. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức, làm những gì tốt nhất có thể để đóng góp cho U.17 Việt Nam".

Trở lại với buổi tập ngày 18.11 tại Doha, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những nội dung chiến thuật đã được xây dựng trong thời gian qua. Khi ngày khai màn đang đến gần, ban huấn luyện chủ động tạo không khí tập luyện thoải mái, đồng thời tập trung củng cố các phương án phối hợp tấn công và khả năng dứt điểm.

U.17 Việt Nam gặp U.17 Bỉ trong trận ra quân bảng G lúc 20 giờ ngày 20.11. Đây là thử thách đầu tiên trong hành trình World Cup lịch sử của thầy trò HLV Roland.