U.17 Việt Nam đối đầu những đối thủ nào?

Theo kết quả bốc thăm, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Đây là bảng đấu có sự khác biệt về phong cách chơi bóng, từ kỹ thuật, tư duy chiến thuật của đại diện châu Âu đến sức mạnh thể chất của các đội bóng châu Phi và châu Đại Dương. Cả ba trận đấu của U.17 Việt Nam đều diễn ra tại khu tổ hợp Aspire Zone (Doha, Qatar).

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Đây là thử thách đáng kể đối với đại diện Việt Nam khi bóng đá trẻ Bỉ sở hữu hệ thống đào tạo chất lượng, nhiều cầu thủ có nền tảng kỹ thuật và thể hình tốt. Một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân sẽ tạo động lực quan trọng cho hành trình phía trước.

Lịch thi đấu đầy đủ của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Ở lượt trận thứ hai, U.17 Việt Nam gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Đối thủ đến từ châu Đại Dương có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Đây được xem là trận đấu quan trọng trong mục tiêu tích lũy điểm số của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Đến lượt trận cuối cùng, U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Đại diện châu Phi được đánh giá là một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng G, nổi bật với tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đây có thể là trận đấu mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

104 trận đấu, cuộc cạnh tranh của 48 đội tuyển

U.17 World Cup 2026 là giải đấu có quy mô lớn với 48 đội tuyển tham dự, được chia thành 12 bảng, từ A đến L. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Vòng bảng diễn ra từ ngày 19.11 đến 27.11, với 72 trận đấu được tổ chức liên tục. Sau đó, 32 đội xuất sắc nhất bước vào giai đoạn loại trực tiếp, gồm vòng 32 đội, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết. Giải đấu khép lại ngày 13.12 với trận đấu cuối cùng tìm ra nhà vô địch thế giới ở lứa tuổi U.17.

Lịch thi đấu được phân bổ trải dài trong ngày theo giờ Qatar, vì vậy người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi nhiều trận đấu vào buổi tối và đêm. Ngay trong ngày khai mạc 19.11, các đội tuyển ở bảng A, B, C và D sẽ đồng loạt bước vào cuộc tranh tài. Những ngày tiếp theo chứng kiến sự xuất hiện của các ứng viên đáng chú ý như Brazil, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Senegal.

Lịch thi đấu đầy đủ của U.17 World Cup 2026

Ở lượt trận đầu tiên, bên cạnh màn ra quân của chủ nhà U.17 Qatar, cuộc đối đầu giữa U.17 Argentina và U.17 Úc cũng đáng chú ý. Trong khi đó, U.17 Tây Ban Nha, U.17 Brazil và U.17 Nhật Bản đều là những cái tên được kỳ vọng sẽ thể hiện sức mạnh ngay từ vòng bảng.

Lượt trận thứ hai tiếp tục mang đến nhiều cặp đấu đáng xem, trong đó có U.17 Tây Ban Nha gặp U.17 Fiji, U.17 Ma Rốc đối đầu U.17 Trung Quốc và cuộc chạm trán giữa U.17 Mali với U.17 Bỉ. Đây cũng là lượt trận mà U.17 Việt Nam có cuộc so tài quan trọng với U.17 New Zealand.

Ở lượt trận cuối cùng, tính chất cạnh tranh sẽ được đẩy lên cao khi các đội phải quyết định thứ hạng và cơ hội đi tiếp. Những trận đấu giữa U.17 Đan Mạch và U.17 Argentina, U.17 Brazil và U.17 Costa Rica, U.17 Nhật Bản và U.17 Honduras hứa hẹn thu hút sự quan tâm. Riêng bảng G, cuộc đối đầu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Mali có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc của các đội.

Nhiều ứng viên cạnh tranh chức vô địch

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều nền bóng đá giàu truyền thống ở cấp độ trẻ. U.17 Brazil là một trong những ứng viên đáng chú ý với 4 lần vô địch trong lịch sử. Đại diện Nam Mỹ luôn nổi bật nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng và những cầu thủ có tố chất tấn công.

U.17 Argentina cũng là đội bóng không thể xem thường. Với truyền thống đào tạo trẻ lâu đời, đại diện Nam Mỹ thường sở hữu lối chơi giàu kỹ thuật, khả năng phối hợp linh hoạt và những cá nhân có thể tạo khác biệt.

Ở châu Âu, U.17 Pháp, U.17 Tây Ban Nha, U.17 Ý và U.17 Bỉ là những cái tên đáng gờm. Đây đều là các nền bóng đá có hệ thống đào tạo trẻ phát triển, thường xuyên sản sinh những cầu thủ chất lượng cho bóng đá chuyên nghiệp.

Trong khi đó, bóng đá châu Phi tiếp tục được kỳ vọng tạo ra bất ngờ với những đại diện như U.17 Mali và U.17 Senegal. Các đội bóng này có lợi thế về thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở sân chơi U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Tại châu Á, U.17 Nhật Bản và U.17 Hàn Quốc là những đội tuyển có kinh nghiệm ở sân chơi trẻ quốc tế. Bên cạnh đó, chủ nhà U.17 Qatar cũng có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay chứng kiến sự vắng mặt của đương kim vô địch U.17 Bồ Đào Nha, á quân U.17 Áo và U.17 Nigeria - đội từng 5 lần đăng quang. U.17 Mỹ cũng rút lui trước thềm giải đấu và được thay thế bằng U.17 CH Dominica. Những thay đổi này khiến cuộc cạnh tranh ở vòng bảng và giai đoạn knock-out có thêm nhiều yếu tố khó lường.

VCK FIFA U.17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12.2026. Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và MyTV.