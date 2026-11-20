"Cristiano" dẫn dắt dàn "tài tử" màn ảnh

Sự thú vị của U.17 Việt Nam bắt đầu từ băng ghế huấn luyện với thuyền trưởng Cristiano Roland. Chỉ cần đọc lướt qua, nhiều khán giả dễ nhầm với siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Trên thực tế, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng nhiều lần viết sai tên của HLV trưởng U.17 Việt Nam là "Cristiano Ronald".

Chưa hết, giới truyền thông và người hâm mộ còn bất ngờ khi nhìn vào danh sách đăng ký của U.17 Việt Nam. Nhiều người nói vui rằng tên các cầu thủ trẻ chẳng khác nào phần giới thiệu nhân vật của một bộ phim kiếm hiệp hay cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ. Ở hàng thủ có thủ môn Chu Bá Huấn và hậu vệ Nguyễn Ngọc Anh Hào. Quán Thành Công với cái họ hiếm gặp và ý nghĩa đầy quyết tâm. Ở tuyến trên, người hâm mộ bắt gặp những Đào Quý Vương mang phong thái vương giả, Lê Trọng Đại Nhân gợi sự chính trực.

Danh sách 21 cầu thủ Việt Nam chinh chiến tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: FIFA

Trong khi đó, cái tên Chu Ngọc Nguyễn Lực vừa lạ tai vừa gợi cảm giác mạnh mẽ, như báo trước vai trò "trạm trung chuyển" giàu nội lực của tiền vệ này ở khu trung tuyến. Đây cũng là nhân tố được kỳ vọng sẽ tạo đột biến trong lối chơi của U.17 Việt Nam.

Trước khi chốt danh sách chính thức, thành phần U.17 Việt Nam còn có tiền đạo Tạ Đình Phong. Đây chắc hẳn là cái tên cực kỳ quen thuộc với người hâm mộ phim võ thuật. Tạ Đình Phong cũng là tài tử điện ảnh nổi tiếng người Hồng Kông.

Cái tên 5 chữ gây sốt

Trong số những cái tên độc đáo của U.17 Việt Nam, nổi bật nhất phải kể đến tiền vệ Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Cái tên dài 5 chữ này từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực. Trang tin bóng đá Seasia Goal từng bình luận đầy thích thú: "Tinh thần dân tộc ở một đẳng cấp khác - Một cái tên đã nói lên tất cả".

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) và Lê Trọng Đại Nhân (số 9) là những nhân tố quan trọng của đội tuyển U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Ít ai biết đằng sau cái tên đặc biệt ấy là tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của ông Nguyễn Văn Đại - cha của cầu thủ này. Ông đặt tên con là Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam với mong muốn con trai lớn lên sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Cũng chính vì niềm đam mê trái bóng tròn, ông Đại từng đặt tên cho người anh ruột của Hiệp Đại Việt Nam là Nguyễn Hiệp Milan, lấy cảm hứng từ CLB AC Milan mà ông thần tượng bấy lâu. Mỗi lần cái tên "Đại Việt Nam" hiện lên bảng điện tử hay được bình luận viên nhắc tới, người hâm mộ lại cảm thấy vừa lạ lẫm vừa tự hào.



