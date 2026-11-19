Chiều 19.11, đội tuyển U.17 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân tại bảng G gặp U.17 Bỉ (lúc 20 giờ ngày 20.11, theo giờ Việt Nam). Trước giờ tập, HLV Cristiano Roland đã chia sẻ với truyền thông về quá trình chuẩn bị cũng như thông điệp dành cho các học trò trước thời khắc lịch sử.

"Phải chơi hết mình"

Vị thuyền trưởng người Brazil đánh giá 2 tháng vừa qua là giai đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện sự chuẩn bị của đội tuyển. Ý thức rõ trình độ của các đối thủ tại sân chơi thế giới, ông Roland cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ trẻ Việt Nam phải thể hiện được năng lực và chơi với tinh thần tốt nhất.

"Trong trận đấu gặp U.17 Bỉ, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Ảnh: FPT PLAY

HLV Roland nhấn mạnh rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam cần phải vào sân với sự tự tin và tập trung cao độ ẢNH: VFF

Ông Roland chỉ đạo các học trò trong buổi tập cuối trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục VCK U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Một trong những thông điệp được HLV Cristiano Roland thường xuyên nhắc nhở các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

"Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình", vị thuyền trưởng người Brazil nhấn mạnh.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam nghiêm túc tập luyện nhưng cũng có những phút giây sảng khoái cùng nhau ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam cần tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật

Bên cạnh yếu tố tâm lý, HLV Roland cũng nhìn nhận sự khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup. U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu mắc sai sót trong trận đấu.

Theo cựu danh thủ CLB Hà Nội, điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, U.17 Việt Nam chỉ tập trung cho cuộc đối đầu với U.17 Bỉ, chưa nghĩ đến những trận đấu tiếp theo.

"Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11 (theo giờ Việt Nam) tại bảng G. Đây là trận đấu mở màn hành trình lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại VCK U.17 World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF



