Điểm nhấn rất đặc biệt chưa từng có tiền lệ

Theo phân công chính thức từ FIFA, trận đấu này sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài FIFA, đều là nữ đến từ Brazil, gồm trọng tài chính Daiane Muniz cùng hai trợ lý Leila Cruz và Maira Mastella Moreira.

Sự xuất hiện của bộ ba này mang lại một dấu ấn đặc biệt cho giải đấu. Theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổ trọng tài nữ toàn Brazil cùng làm nhiệm vụ ở một trận đấu cấp đội tuyển quốc gia nam tại một kỳ World Cup của FIFA.

Trọng tài người Brazil - Daiane Muniz bắt chính trận ra quân của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: CBF

Bài kiểm tra bản lĩnh cho U.17 Việt Nam

U.17 Bỉ được đánh giá là thử thách lớn nhất đối với thầy trò HLV Cristiano Roland tại bảng G. Đại diện châu Âu đến Qatar với tư cách đương kim á quân U.17 EURO 2026, giải đấu mà họ từng đánh bại U.17 Pháp ở bán kết và chỉ chịu thua U.17 Ý trên chấm luân lưu trong trận chung kết. Sở hữu lứa cầu thủ được đào tạo bài bản như Xander Dierckx, Jelle Driessen hay Preben Blondeel, U.17 Bỉ có lợi thế rõ rệt về tư duy chiến thuật, tốc độ luân chuyển bóng lẫn thể hình.

Dù vậy, U.17 Việt Nam bước vào giải đấu với sự chuẩn bị nghiêm túc. Tấm vé tới Qatar là thành quả sau hành trình thuyết phục tại VCK U.17 châu Á 2026 (nổi bật là chiến thắng 3-2 trước UAE ở vòng bảng), tiếp nối bằng chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và giai đoạn làm quen điều kiện thi đấu sớm tại Tây Á. Thay vì tạo áp lực thành tích, HLV Cristiano Roland liên tục nhắc nhở các học trò giữ sự tự tin, thoải mái để thể hiện đúng những gì đã tập luyện.

Trước đối thủ vượt trội về tầm vóc và khả năng áp đặt thế trận, cách tiếp cận thực dụng sẽ phù hợp với U.17 Việt Nam. Việc giữ cự ly đội hình thấp, bọc lót kín kẽ ở hai hành lang biên để hạn chế các tình huống treo bóng bổng hay cố định là ưu tiên hàng đầu. Ở chiều ngược lại, những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng thoát pressing tốt như Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Nguyễn Văn Dương sẽ là chìa khóa cho các pha chuyển trạng thái phản công nhanh. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ cần giữ sự tỉnh táo trong tranh chấp tay đôi, bởi các trọng tài Nam Mỹ thường bắt rất rát với những pha phạm lỗi chiến thuật quanh vòng cấm.

Trong một bảng đấu còn có U.17 New Zealand và U.17 Mali, trận ra quân gặp đội mạnh nhất bảng là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng. Một thế trận kỷ luật, hạn chế tối đa bàn thua, hoặc lý tưởng hơn là giành được điểm số sẽ giúp U.17 Việt Nam tạo đà tâm lý thuận lợi cho hai lượt trận quyết định phía sau.