Tuyệt đối không chủ quan trước U.17 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn kênh Starsporttv trước trận đấu, HLV Sven Vermant nhấn mạnh: "U.17 Bỉ tuyệt đối không được phép chủ quan. Những đánh giá thấp về U.17 Việt Nam là sai lầm nghiêm trọng. Họ đã đạt được những kết quả tốt trong những năm gần đây. Họ cũng có lối chơi khác biệt so với chúng tôi".

Ảnh: TV360

HLV đội tuyển U.17 Bỉ Sven Vermant bác bỏ mọi đánh giá thấp về U.17 Việt Nam trước trận ra quân tại U.17 World Cup Ảnh: VFF

"Chúng tôi tự tin vào sức mạnh của chính mình, nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ. Ban huấn luyện luôn cố gắng cung cấp cho các cầu thủ thông tin đầy đủ nhất về phong cách thi đấu của đối phương. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào vòng loại trực tiếp, và lý tưởng nhất là với ba trận thắng. Chúng tôi là một tập thể luôn khát khao chiến thắng", HLV Sven Vermant cho biết thêm.

U.17 Bỉ là á quân giải U.17 châu Âu 2026, nhưng tại U.17 World Cup thành tích tốt nhất của họ chỉ là hạng ba năm 2015 và vào vòng 32 đội năm 2025. Giải năm nay, HLV Sven Vermant đặt mục tiêu đội phải vào đến trận chung kết và lên ngôi vô địch.

Đây là sức ép rất lớn đang đặt lên vai U.17 Bỉ, theo HLV Sven Vermant. Ông cho rằng: "Giải vô địch châu Âu đã diễn ra rất thành công, nhưng World Cup lại là một sân chơi hoàn toàn khác biệt. Số lượng quốc gia tham dự đông hơn nhiều (48 đội so với 8 đội) và số trận đấu cũng nhiều hơn hẳn. Sau vòng bảng, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp kéo dài, với bốn trận đấu nữa mới có thể tiến vào trận chung kết. Chúng tôi hiểu rằng chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng toàn đội đều đang rất háo hức. Các cầu thủ xứng đáng có mặt ở đây".

Tại U.17 World Cup, U.17 Bỉ nằm ở bảng G được đánh giá là đội mạnh nhất. Họ lần lượt gặp U.17 Việt Nam lúc 20 giờ ngày 20.11, gặp Mali ngày 23.11 và gặp New Zealand ngày 26.11. Báo chí Bỉ đánh giá các đối thủ này của đội nhà đều dưới cơ, và "Những con quỷ nhỏ" (biệt danh của U.17 Bỉ) sẽ dễ dàng giành chiến thắng, để khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng như kỳ vọng.

Tuy nhiên, HLV Sven Vermant một mặt thừa nhận sức mạnh của đội nhà, nhưng đồng thời tỏ ý rất coi trọng mọi đối thủ. Nhà cầm quân từng là cựu cầu thủ nổi tiếng của Bỉ cũng nhấn mạnh thêm, ở World Cup mọi chuyện đều có thể xảy ra, việc đánh giá thấp đối thủ và mắc sự chủ quan trước những đội như U.17 Việt Nam luôn là sai lầm nghiêm trọng. Ông cũng kêu gọi các cầu thủ của mình "tuyệt đối không được phép chủ quan" ở trận ra quân.

U.17 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân lịch sử tại đấu trường World Cup, liệu họ sẽ tạo được bất ngờ? Ảnh: VFF

U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục phất cao ngọn cờ bóng đá châu Á?

Theo trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á - the-AFC.com, 4/9 đại diện của châu lục đã có trận ra quân tại U.17 World Cup ngày 19.11. Trong đó, có đến 3 đội giành chiến thắng gồm U.17 Hàn Quốc trước Uganda với tỷ số 3-0 (bảng B), chủ nhà Qatar trước Panama với tỷ số 2-0 (bảng A), và Úc trước Argentina với tỷ số 2-0 (bảng C). Chỉ có Ả Rập Xê Út để thua ngược trước Uruguay với tỷ số 2-3 (bảng D).

Ngày 20.11, các đại diện còn lại của bóng đá châu Á sẽ ra quân ở các trận vòng bảng U.17 World Cup, như U.17 Việt Nam gặp U.17 Bỉ tại bảng G. U.17 Tajikistan gặp Cuba (bảng F), U.17 Trung Quốc gặp Tây Ban Nha (bảng H), U.17 Uzbekistan gặp Bờ Biển Ngà (bảng E). Trong khi U.17 Nhật Bản gặp Colombia ở bảng L thi đấu ngày 21.11.

Theo the-AFC.com, với các đại diện châu Á thi đấu ấn tượng ngày ra quân, các đại diện còn lại hoàn toàn cũng có thể tiếp tục phất cao ngọn cờ bóng đá châu lục ở các trận tiếp theo, trong đó nhiều chú ý đang dồn về sự ra mắt ở đấu trường thế giới của U.17 Việt Nam trước á quân châu Âu, U.17 Bỉ.

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