Ngày ra quân thất vọng của U.17 Argentina

Ngày 19.11 là ngày thi đấu đầu tiên của giải U.17 World Cup 2026. Trong ngày thi đấu này, màn so tài giữa U.17 Argentina và U.17 Úc ở bảng C được xem là tâm điểm. Đến với giải đấu, U.17 Argentina là á quân của giải U.17 Nam Mỹ 2026. Trong khi đó, U.17 Úc cũng được đánh giá rất cao, nằm trong tốp 4 giải U.17 châu Á 2026.

Đúng với sự chờ đợi, trận đấu giữa U.17 Argentina và U.17 Úc diễn ra hấp dẫn. Ngay trong hiệp 1, đôi bên chơi ăn miếng trả miếng, sút tổng cộng 18 lần. Dù vậy, các chân sút như Luke Becvinovski (Úc) hay Giovanni Baroni (Argentina) đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, khiến hiệp đấu phải khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Akon (phải) là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của U.17 Úc ở trận ra quân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Sang hiệp 2, U.17 Argentina chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng áp đảo (khoảng 60%). Dù vậy, cũng giống hiệp 1, các chân sút của U.17 Argentina tỏ ra vội vàng, thường xuyên bỏ lỡ những thời cơ ngon ăn, không thể xuyên thủng lưới U.17 Úc. Không những vậy, việc dâng cao tấn công khiến hàng thủ U.17 Argentina lộ ra nhiều khoảng trống. Ở phút 60, Akon tạt bóng khó chịu, khiến Guich phản lưới nhà để giúp U.17 Úc mở tỷ số trận đấu. Chỉ 10 phút sau, Akon đích thân lập công, ấn định thắng lợi 2-0 đầy bất ngờ cho U.17 Úc.

Với trận thắng U.17 Argentina, U.17 Úc có 3 điểm cùng hiệu số +2, vươn lên xếp thứ 2 bảng C. Ở trận đấu diễn ra sớm hơn của bảng đấu này, U.17 Mozambique gây bất ngờ khi đánh bại U.17 Đan Mạch 4-0. U.17 Mozambique có 3 điểm như U.17 Úc nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Ở chiều ngược lại, U.17 Argentina và U.17 Đan Mạch chưa có điểm số nào, lần lượt xếp 2 vị trí cuối bảng.

U.17 Hàn Quốc có trận thắng dễ dàng ngày ra quân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Tại bảng B, đại diện của châu Á là U.17 Hàn Quốc cũng ra quân ngày 19.11, gặp U.17 Uganda. Với sức mạnh vượt trội, đội tuyển trẻ xứ kim chi không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi 3-0. Trận thắng này giúp U.17 Hàn Quốc có 3 điểm cùng hiệu số +3, đứng đầu bảng. Vị trí thứ 2 đang thuộc về U.17 Ecuador - đội giành thắng lợi 1-0 trước U.17 New Caledonia.

Tại bảng D, hai đội được đánh giá cao là U.17 Pháp và U.17 Uruguay đều có 3 điểm trong ngày ra quân. U.17 Pháp gặp U.17 Haiti và dễ dàng giành chiến thắng 3-1. Đồng thời, U.17 Pháp cũng là đội dẫn đầu bảng D sau lượt đấu đầu tiên. Trong khi đó, U.17 Uruguay thắng ngược kịch tính U.17 Ả Rập Xê Út 3-2 để xếp nhì bảng. Hai vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về U.17 Ả Rập Xê Út và U.17 Haiti.

Ở bảng A, đội chủ nhà U.17 Qatar gặp U.17 Panama. Trước khi trận đấu này diễn ra, Qatar cũng đã tổ chức lễ khai mạc đầy hoành tráng.

Tuy nhiên, trước sự cổ vũ đông đảo của CĐV nhà, U.17 Qatar gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ dày đặc của U.17 Panama. Phải chờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Nassir và Ndiaye ở những phút bù giờ hiệp 2, U.17 Qatar mới có thể giành thắng lợi 2-0.

Với 3 điểm cùng hiệu số +2, U.17 Qatar vươn lên dẫn đầu bảng A. Vị trí thứ 2 thuộc về U.17 Hy Lạp - đội giành thắng lợi 2-1 trước U.17 Ai Cập ở trận cùng giờ. Vị trí thứ 3 và thứ 4 ở bảng A sau lượt đấu đầu tiên lần lượt thuộc về U.17 Ai Cập và U.17 Panama.

U.17 Uruguay là một trong những đội có 3 điểm sau ngày thi đấu 19.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Sau khi ngày thi đấu đầu tiên khép lại, vào các ngày 20 và 21.11, lượt đấu đầu tiên từ bảng E đến bảng L của giải U.17 World Cup 2026 sẽ tiếp diễn. Các cầu thủ U.17 Việt Nam sẽ thi đấu lúc 20 giờ ngày 20.11, gặp U.17 Bỉ. Đây được xem là thử thách lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland khi U.17 Bỉ được đánh giá rất cao ở bảng G và là á quân của U.17 châu Âu 2026.