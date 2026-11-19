Messi tràn đầy năng lượng và khát khao

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Tot Costa mới đây, Suarez chia sẻ: "Messi hiện chưa có ý định treo giày. Anh ấy tràn đầy năng lượng và có khát khao thi đấu mãnh liệt, đến mức tôi từng nói với anh ấy rằng: "Thôi nào, tôi chỉ có thể đi đến chừng đây với anh thôi".

"Hiện tại, chừng nào chúng tôi còn chơi tốt và tận hưởng niềm vui, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Xét về khía cạnh cá nhân, chúng tôi đều cảm thấy ổn; chúng tôi đến đây không phải chỉ để góp mặt cho có", Suarez cho biết thêm.

Messi và Suarez (trái) tiếp tục là đầu tàu trên hàng công của Inter Miami trước các trận vòng play-off MLS Cup Ảnh: Reuters

Suarez cũng xác nhận, anh và ban lãnh đạo CLB Inter Miami đang đàm phán gia hạn hợp đồng. Mọi thứ đã gần hoàn tất, và việc công bố sẽ diễn ra ngay sau các trận vòng play-off MLS Cup khép lại, dự kiến vào gần cuối tháng 12. Suarez sẽ gia hạn với Inter Miami đến tháng 12.2028, cùng thời hạn hợp đồng hiện nay của Messi với đội bóng.

"Chừng nào còn cảm thấy đủ khả năng đóng góp cho đội bóng - chúng tôi hiện đang thảo luận với CLB để xúc tiến các bước tiếp theo - tôi vẫn sẽ tiếp tục, vì bản thân tôi cảm thấy ổn và CLB cũng hài lòng", Suarez nói về dự định sẽ tiếp tục gắn bó với Inter Miami.

Tiền đạo 39 tuổi người Uruguay cũng chia sẻ về quãng thời gian hiện tại ở Inter Miami khi sự nghiệp của anh đang đi dần đến hồi kết. "Bạn sống theo cách cố gắng tận hưởng mọi thứ nhiều hơn, nhưng trong máu vẫn luôn tồn tại bản năng cạnh tranh - vẫn luôn muốn giành chiến thắng. Bóng đá vận hành dựa trên các con số thống kê, đặc biệt là đối với một tiền đạo.

Chỉ cần tôi còn hữu ích với đội bóng, tôi có thể an tâm. Dù không được ra sân nhiều vào giai đoạn cuối mùa giải trước, tôi vẫn thấy nhẹ lòng vì biết rằng mình đã cống hiến tất cả những gì có thể. Việc giành chức vô địch MLS Cup (2025) là một thành tựu lịch sử đối với CLB", Suarez nhấn mạnh.

Anh cũng lưu ý rằng, "cách chúng ta làm việc ngày nay không còn giống như 20 năm trước", đồng thời giải thích thêm rằng, hiện nay có "nhiều công cụ hơn để kéo dài sự nghiệp cầu thủ", bao gồm những tiến bộ trong lĩnh vực dinh dưỡng, chuẩn bị thể chất và phục hồi sức khỏe.

Đồng thời, Suarez cũng chia sẻ về khả năng giải nghệ cùng Messi - người bạn thân thiết và là đối tác lâu năm từ thời kỳ hoàng kim tại Barcelona, nay là đồng đội tại Inter Miami. "Đây là một câu hỏi khó, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chừng nào còn có thể. Khi nào chúng tôi vẫn còn tìm thấy niềm vui, tận hưởng cuộc chơi, duy trì được tinh thần cạnh tranh và khát khao chiến thắng, thì chúng tôi sẽ không dừng lại. Cả anh ấy, tôi, hay bất kỳ ai có chung tham vọng chinh phục các danh hiệu đều sẽ như vậy", Suarez khẳng định.

Theo Suarez, Messi tràn đầy năng lượng và khát khao thi đấu, sẽ còn lâu mới giải nghệ, khả năng sau năm 2030 ở độ tuổi 43 Ảnh: Reuters

Ở mùa giải 2026, Suarez đã hồi sinh ngoạn mục, anh ghi đến 17 bàn thắng cho Inter Miami trên mọi mặt trận, và có 8 pha kiến tạo sau 32 trận. Thành tích này của Suarez chỉ xếp sau Messi, người ghi tổng cộng 30 bàn và có 16 kiến tạo. Trong khi, xếp trên chân sút Berterame có giá trị chuyển nhượng lên đến 15 triệu USD, chỉ ghi 10 bàn.

Messi và Suarez hướng tới kỷ lục mới tại MLS

Messi và Suarez cùng CLB Inter Miami chuẩn bị bước vào các trận play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup 2026. Ở vòng 1, họ đối đầu trước Columbus Crew với trận đầu tiên diễn ra trên sân nhà lúc 6 giờ ngày 22.11. Trận tiếp theo trên sân khách lúc 8 giờ ngày 28.11. Nếu Inter Miami thắng cả 2 trận này, họ sẽ đi tiếp vào vòng bán kết khu vực mà không cần đấu trận thứ ba (trên sân nhà).

Ở vòng 1 play-off MLS Cup, các trận đấu sẽ không áp dụng tỷ số chung cuộc, các trận đấu hòa sẽ tiến thẳng đến loạt sút luân lưu để xác định đội thắng. Ba vòng đấu còn lại - bán kết, chung kết khu vực và trận chung kết MLS Cup - sẽ là các trận đấu loại trực tiếp, diễn ra với hiệp phụ và loạt sút luân lưu nếu vẫn hòa.

Nếu Messi và Suarez giúp Inter Miami tiếp tục vô địch MLS Cup năm nay và bảo vệ thành công ngôi vương, họ sẽ là đội đầu tiên trong vòng 15 năm qua ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ có hai lần liên tiếp lên ngôi tại giải đấu. Thành tích chỉ có CLB LA Galaxy từng đạt được vào các năm 2011 và 2012.

Messi hiện đã chính thức đoạt giải vua phá lưới MLS năm thứ hai liên tiếp. Anh chuẩn bị giành thêm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm thứ ba liên tiếp, sẽ được công bố trong từng giai đoạn thi đấu ở vòng play-off MLS Cup.