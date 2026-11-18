Đội tuyển Argentina thắng áp đảo đối thủ, người hâm mộ trở lại

Theo Diario Ole, trận đấu tại La Bombonera ở Buenos Aires trong ngày đội tuyển Argentina thua Uruguay (hôm 14.11) chỉ có 37% lượng khán giả đến sân. Trận đấu tại Cordoba trên sân Mario Alberto Kempes hoàn toàn khác hẳn, khi Argentina đánh bại Costa Rica với tỷ số 7-0 và thế trận áp đảo, trong sự cổ vũ của hơn 50.000 khán giả.

Đội tuyển Argentina tìm lại niềm vui chiến thắng trận đầu tiên thời hậu Messi Ảnh: Reuters

"Khán giả Argentina không quay lưng với đội tuyển. Khi khó khăn, họ luôn sát cánh cùng các cầu thủ và HLV Scaloni. Màn trình diễn để lại ấn tượng tích cực trong cuộc đối đầu với Costa Rica.

Dù đối thủ có thể bị đánh giá thấp hơn, nhưng những tín hiệu đáng mừng, sự gắn kết dần hình thành giữa các cầu thủ, cùng khát khao của một tập thể đang vận hành trơn tru ở phong độ cao nhất, tất cả đã mang đến sự an tâm tuyệt vời. Năm chứng kiến lời chia tay của Messi đã khép lại, và màn trình diễn cuối cùng này mở ra một viễn cảnh đầy hứa hẹn", nhật báo hàng đầu tại Argentina, Diario Ole cho biết thêm.

Ngôi sao đang lên Nico Paz đã dần thoát khỏi áp lực thay thế Messi, để thi đấu một trận rực sáng. Cầu thủ 22 tuổi đang khoác áo CLB Como (Ý) ghi cú đúp các phút 8 và 38. Julian Alvarez và Mastantuono cũng đóng góp cú đúp và 1 bàn của Mac Allister, đội tuyển Argentina có trận thắng đậm để khép lại năm 2026. Qua đó, mở ra một thời kỳ mới với thế hệ cầu thủ đã sẵn sàng tiếp bước Messi để chinh phục những mục tiêu tiếp theo.

Đội hình của đội tuyển Argentina vẫn còn một nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ môn Dibu Martinez, trung vệ Lisandro, các tiền vệ Enzo Fernandez, Mac Allister và tiền đạo Julian Alvarez. Nhưng các cầu thủ trẻ gồm Nico Paz, Mastantuono, Agustin Giay, Maximo Perrone, Giuliano Simeone… cũng dần trở thành những nhân vật chính, cho giai đoạn mới. HLV Scaloni đang xây dựng lại một đội hình Albiceleste trẻ trung hơn, với độ tuổi trung bình 24-25 tuổi, theo Diario Ole.

Nico Paz đang nổi lên là thủ lĩnh mới ở đội tuyển Argentina, thay thế và mặc chiếc áo số 10 của Messi Ảnh: Reuters

Nico Paz xứng đáng mặc áo số 10 Messi để lại

Cũng theo Diario Ole, Nico Paz đã dần chứng minh việc mình sẽ mặc chiếc áo số 10 của Messi trong tương lai là hoàn toàn phù hợp. Nico Paz đã trở thành mắt xích không thể thiếu của đội tuyển Argentina thời hậu Messi, khi là người dẫn dắt lối chơi, kiến tạo và tự mình thực hiện các bàn thắng.

"Nico Paz thực sự là cờ đầu cho sự đổi mới của HLV Scaloni. Anh không chỉ là người dẫn dắt thế trận, mà còn ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp, một từ chân trái và một từ chân phải. Sự toàn diện của Nico Paz đang mang đến niềm tin cho HLV Scaloni, và chiếc áo số 10 của Messi nên dành cho cầu thủ 22 tuổi này là hoàn toàn xứng đáng", Diario Ole nhấn mạnh.

Theo HLV Scaloni, đội tuyển Argentina đến nay chưa quyết định ai sẽ mặc áo số 10, nhưng bắt đầu từ năm 2027, sẽ có quyết định và khả năng lớn Nico Paz sẽ là người kế thừa.