Tối 19.11, tại TP.HCM, thương hiệu thời trang Nhật Bản UNIQLO tổ chức buổi gặp gỡ giới truyền thông nhân dịp kỷ niệm 7 năm gia nhập thị trường Việt Nam. Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt chính thức của ông Nakanishi Taketo trên cương vị Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam.

Ông Nakanishi Taketo là Tổng giám đốc thứ tư của UNIQLO Việt Nam kể từ khi thương hiệu khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 12.2019. Trước đó, vị trí này lần lượt do ông Osamu Ikezoe, ông Nishida Hideki và ông Akiyama Naoki đảm nhiệm.

Tự giới thiệu về bản thân, ông Nakanishi Taketo cho biết gia nhập UNIQLO Nhật Bản từ năm 2007 thông qua chương trình đào tạo quản lý, sau đó lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý cửa hàng và quản lý khu vực. Trong gần 20 năm gắn bó với thương hiệu, ông có nhiều kinh nghiệm điều hành tại các thị trường quốc tế như Singapore, Úc và Mỹ.

Giai đoạn 2014 - 2019, ông giữ vị trí Giám đốc Vận hành cửa hàng UNIQLO tại Úc, tham gia quá trình khai trương cửa hàng đầu tiên và mở rộng mạng lưới thêm 25 cửa hàng tại thị trường này. Từ năm 2020 - 2023, ông đảm nhiệm các vị trí quản lý hoạt động cửa hàng tại khu vực bờ Tây nước Mỹ, bao gồm San Francisco và Seattle. Sau đó, ông tiếp tục phụ trách hoạt động vận hành tại khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ trong giai đoạn 2024 - 2025. Năm 2025, ông chuyển đến Việt Nam, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam trong năm 2026.

Ông Nakanishi Taketo, tân Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp gỡ truyền thông tối 19.11 ở TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Tại sự kiện, ông Taketo cho biết dù mới đến Việt Nam khoảng một năm rưỡi, ông đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân viên, qua đó hiểu thêm về thị trường. "Tôi từng tham gia nhiều hoạt động tại các thị trường như Singapore, Úc hay Mỹ, nhưng điều khiến tôi ấn tượng tại Việt Nam là sự gần gũi, thân thiện giữa mọi người. Tôi cảm nhận được tinh thần gắn kết như một gia đình", ông chia sẻ.

Theo ông Taketo, thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam, UNIQLO chỉ có khoảng 100 nhân viên. Sau gần 7 năm, đội ngũ này đã tăng lên hơn 1.500 người, tương đương quy mô gấp hơn 15 lần ban đầu.

Sau 7 năm, UNIQLO Việt Nam có 34 cửa hàng, 1.500 nhân viên làm việc trên toàn quốc ẢNH: LÊ NAM

Người dân xếp hàng vào cửa hàng UNIQLO Việt Nam đầu tiên trên đường Đồng Khởi, TP.HCM 7 năm trước ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ông Taketo nhấn mạnh phản hồi của khách hàng Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm. "Chúng tôi là những người tạo ra trang phục, nhưng chính khách hàng mới là những người mang đến sức sống cho các sản phẩm ấy, biến chúng thành một phần trong cuộc sống và những kỷ niệm đáng nhớ", ông chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, UNIQLO cũng đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Trong giai đoạn dịch Covid-19, doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ với tổng giá trị khoảng 11 tỉ đồng, trao tặng hơn 45.000 trang phục và 600.000 khẩu trang. Tân Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết doanh nghiệp mong muốn tiếp tục phát triển các hoạt động cộng đồng, đồng thời tăng cường kết nối với khách hàng và đối tác để đưa triết lý LifeWear đến gần hơn với đời sống người tiêu dùng Việt Nam.