UNIQLO tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu

Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của UNIQLO vừa công bố kết quả xếp hạng mới nhất từ Interbrand. Theo đó, UNIQLO đứng thứ 38 trong danh sách các thương hiệu toàn cầu tốt nhất năm 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Đáng chú ý, giá trị thương hiệu UNIQLO đạt 20,5 tỉ USD, tăng 16% so với mức 17,7 tỉ USD của năm 2025. Đây là bước tiến đáng kể khi thương hiệu thời trang Nhật Bản mới lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng vào năm ngoái, ở vị trí thứ 47. Trước đó, vào tháng 4.2026, UNIQLO cũng được vinh danh trong top 5 thương hiệu dẫn đầu bảng xếp hạng Best Japan Brands 2026.

Theo Fast Retailing, kết quả này phản ánh sức hút ngày càng lớn của triết lý LifeWear mà UNIQLO theo đuổi. Thay vì chạy theo những xu hướng thời trang thay đổi liên tục, thương hiệu tập trung phát triển các sản phẩm có thiết kế đơn giản, chất lượng cao, tính ứng dụng tốt và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm, Hà Nội ẢNH: LÊ NAM

Sự gia tăng giá trị thương hiệu cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Fast Retailing tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31.8.2026, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 3.963,3 tỉ yen, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kinh doanh đạt 718,4 tỉ yen, tăng 30,4%, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 25,3%, đạt 542,5 tỉ yen. Bắc Mỹ và châu Âu tiếp tục là những thị trường đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tập đoàn, với tổng doanh thu đạt 877,6 tỉ yen, tương đương khoảng 5,49 tỉ USD.

Ông Koji Yanai, Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới để mang đến những sản phẩm LifeWear chất lượng, có giá trị sử dụng bền vững, đồng thời nâng cao trải nghiệm và củng cố niềm tin của khách hàng trên toàn cầu.

Theo Interbrand, tổng giá trị các thương hiệu trong bảng xếp hạng Best Global Brands 2026 đạt 3.866 tỉ USD, tăng 8,1% so với năm trước. Những thương hiệu có khả năng tạo sự khác biệt, xây dựng niềm tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Khởi đầu từ cửa hàng đầu tiên tại Hiroshima (Nhật Bản) năm 1984, UNIQLO hiện có khoảng 2.500 cửa hàng tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường thời trang quốc tế.