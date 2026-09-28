Trung Quốc hút khách Việt, du lịch Nhật Bản chịu sức ép

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 8.2026, Nhật Bản đón khoảng 3,1 triệu lượt khách quốc tế, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thị trường Việt Nam đạt 56.600 lượt, giảm 7,5%.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi một năm trước, Việt Nam còn nằm trong nhóm thị trường góp phần thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Nhật tăng trưởng. Tháng 8.2025, Nhật Bản đón hơn 61.000 lượt khách Việt và ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ.

Trung Quốc ngày càng hút khách Việt

Lý giải việc lượng khách Việt giảm trong tháng 8 năm nay, JNTO cho biết thị trường vẫn được hỗ trợ bởi kỳ nghỉ học, kỳ nghỉ cuối tháng 8 cũng như đường bay Hà Nội - Shizuoka khai trương từ tháng 4. Tuy nhiên, cơ quan này đặc biệt nhắc tới "sự phổ biến liên tục của du lịch Trung Quốc" như một trong những yếu tố khiến lượng khách từ Việt Nam đến Nhật thấp hơn cùng kỳ.

Phố mua sắm Ameyoko, Tokyo ẢNH: JNTO

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã trở thành một trong 4 thị trường gửi khách lớn nhất đến Trung Quốc, đứng cùng nhóm với Hàn Quốc, Nga và Malaysia. Khách Việt thậm chí xếp trên một số thị trường đường dài và truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và Úc về lượng người nhập cảnh Trung Quốc trong giai đoạn này.

Tại một số điểm đến gần Việt Nam, tốc độ tăng còn rõ hơn. Tính đến ngày 15.7, riêng khu danh thắng Thanh Tú Sơn ở Nam Ninh, Quảng Tây đã đón khoảng 38.500 lượt khách Việt, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 4, khách Việt tham gia một số tour trọn gói bằng đường hàng không đến Quế Lâm cũng được tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh.

Xu hướng này tiếp tục thể hiện trong kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua. Dữ liệu đặt dịch vụ của Trip.com công bố cuối tháng 8, Trung Quốc đại lục chiếm gần 40% lượng đặt vé máy bay quốc tế và 63% lượng đặt phòng khách sạn nước ngoài của khách Việt trong dịp 2.9, vượt Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan. Bắc Kinh dẫn đầu về lượng vé máy bay được đặt.

Một phần sức hút đến từ việc các sản phẩm Trung Quốc dành cho khách Việt đang ngày càng đa dạng. Ngoài các tuyến quen thuộc như Nam Ninh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Trương Gia Giới hay Phượng Hoàng cổ trấn, thị trường còn liên tục xuất hiện các hành trình mới tới Tân Cương, Thành Đô - Cửu Trại Câu, Vân Nam, Quý Châu... cùng mạng lưới đường bay và tour đường bộ thuận tiện hơn.

Năm 2026 - 2027 cũng được hai nước lựa chọn là Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, với định hướng tăng kết nối, trao đổi khách và nghiên cứu thêm các biện pháp thuận lợi hóa đi lại.

Nhật Bản vẫn tăng trưởng nếu nhìn cả 8 tháng

Nếu tính cả 8 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản vẫn đón khoảng 505.300 lượt khách Việt, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tháng 3 năm nay thậm chí ghi nhận khoảng 92.000 lượt người từ Việt Nam đến Nhật, mức cao nhất trong một tháng. Như vậy, mức giảm 7,5% trong tháng 8 có thể phản ánh sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến hơn là một sự đảo chiều hoàn toàn của thị trường.

Đáng chú ý, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường Đông Nam Á quan trọng của du lịch Nhật. Với hơn nửa triệu lượt chỉ trong 8 tháng, lượng người Việt đến Nhật vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước dịch.

Lễ hội Mùa thu Takayama thanh lịch diễn ra trong hai ngày vào tháng 9 và 10 thu hút hàng nghìn khách du lịch ẢNH: JNTO

Nhật Bản từng có lợi thế rất lớn nhờ đồng yen yếu, mùa hoa anh đào, mùa lá đỏ và hệ sinh thái sản phẩm quen thuộc. Trong khi đó, Trung Quốc hiện nổi lên nhanh chóng với lợi thế khoảng cách gần, nguồn sản phẩm mới liên tục, kết nối giao thông mở rộng và mức độ quảng bá mạnh trên mạng xã hội.