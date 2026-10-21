UNIQLO giảm hơn 90% phát thải, mở rộng các dự án cộng đồng tại Việt Nam

Theo thông tin UNIQLO công bố về kết quả phát triển bền vững năm tài chính 2025, Tập đoàn Fast Retailing ghi nhận nhiều bước tiến trong việc giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tái tạo và xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Cụ thể, lượng phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 của tập đoàn đã giảm 90,3% so với năm cơ sở 2019, vượt mục tiêu giảm 90% đề ra cho năm 2030. Tỷ lệ sử dụng điện năng tái tạo tại hệ thống cửa hàng và văn phòng đạt 93,5%, hướng tới mục tiêu 100% vào năm 2030.

Đối với phát thải Phạm vi 3, bao gồm các hoạt động trong chuỗi cung ứng, Fast Retailing ghi nhận mức giảm 19,9%. Từ kết quả này, tập đoàn quyết định nâng mục tiêu giảm phát thải Phạm vi 3 đến năm 2030 từ 20% lên 30%.

Song song với việc giảm phát thải, Fast Retailing đẩy mạnh sử dụng nguyên vật liệu có tác động môi trường thấp hơn, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc đối với bông, cashmere, len và các nguyên liệu khác. Doanh nghiệp cũng chú trọng hợp tác dài hạn với các nhà cung cấp nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường, quyền con người và phát triển bền vững.

Khách hàng gửi quần áo đã qua sử dụng tại điểm thu gom RE.UNIQLO để tái sử dụng và hỗ trợ cộng đồng ẢNH: UNIQLO

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, UNIQLO tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện sống cho người dân tại những địa phương còn khó khăn.

Trong tháng 7.2026, UNIQLO phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng 833 cây giáng hương tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Lâm Đồng). Đây là hoạt động mở đầu chương trình trồng rừng được tài trợ từ nguồn thu phí túi giấy tại các cửa hàng UNIQLO.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ nước sạch được triển khai từ năm 2022 đã trải qua bốn giai đoạn, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch cho hơn 7.000 người dân, giáo viên và học sinh.

Thông qua chương trình RE.UNIQLO, gần 56.000 sản phẩm quần áo đã qua sử dụng được thu gom và trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 10 tỉnh, thành. Hoạt động này vừa hỗ trợ người dân, vừa góp phần kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế lãng phí trong ngành thời trang.

UNIQLO triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục tại Cao Bằng và trồng cây phục hồi rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu ẢNH: BTC

Trong lĩnh vực giáo dục, UNIQLO hợp tác cùng Quỹ Hy vọng hỗ trợ xây dựng và cải thiện cơ sở vật chất trường học tại các địa phương vùng sâu, vùng xa. Tính đến tháng 5.2026, chương trình đã hoàn thành 7 điểm trường và một khu nhà tắm, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh.

Đáng chú ý, thông qua sáng kiến toàn cầu The Heart of LifeWear, từ mùa thu/đông 2024 đến nay, UNIQLO Việt Nam đã trao tặng 20.000 sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH và 1.100 sản phẩm PUFFTECH cho người dân, giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Trị.

Một sáng kiến khác là Peace for All, dự án sử dụng lợi nhuận từ các mẫu áo thun UT để hỗ trợ các tổ chức xã hội. Tại Việt Nam, chương trình phối hợp cùng Plan International cải thiện điều kiện học tập và nâng cao nhận thức cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Tính đến tháng 8.2026, dự án đã hỗ trợ 4.075 học sinh và tiếp cận 2.181 thanh thiếu niên thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông về phòng ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết.

Đại diện UNIQLO Việt Nam và Plan International Việt Nam chia sẻ kết quả dự án Peace for All ẢNH: BTC

Ở quy mô toàn cầu, Fast Retailing đã dành 12,3 tỉ yên cho các hoạt động đóng góp xã hội trong năm tài chính 2025, hỗ trợ 5,94 triệu sản phẩm trang phục và tiếp cận 4,85 triệu người thụ hưởng. Cùng với các hoạt động cộng đồng, UNIQLO Việt Nam tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật và hỗ trợ học sinh tiếp cận giáo dục quốc tế. Đến nay, Quỹ Học bổng Fast Retailing đã hỗ trợ 36 học sinh Việt Nam theo học các chương trình đại học bằng tiếng Anh tại Nhật Bản.

Theo UNIQLO, những hoạt động này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới kết hợp tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm môi trường và xã hội, đồng thời lan tỏa giá trị tích cực thông qua các sản phẩm thời trang thiết yếu.