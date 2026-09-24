UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa

Việc mở rộng đến Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ tại địa phương đang tăng trưởng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Nhật Bản cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại tỉnh, chiếm hơn 82,5% tổng vốn FDI tính đến cuối năm 2025.

Tọa lạc tại tầng 1 của TTTM AEON MALL Thanh Hóa, cửa hàng có diện tích khoảng 1.000 m², mang đến không gian mua sắm hiện đại với chất lượng và dịch vụ tiêu chuẩn Nhật Bản

Ông Akiyama Naoki - Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam - chia sẻ: "Sau bảy năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng khi LifeWear ngày càng hiện diện gần gũi hơn trong đời sống của khách hàng trên cả nước. Việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa có ý nghĩa với UNIQLO, bởi đây không chỉ là một thị trường mới, mà còn là địa phương đã có sự kết nối với hành trình LifeWear tại Việt Nam nhiều năm qua. UNIQLO mong muốn đồng hành lâu dài cùng Thanh Hóa và Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là cam kết mà chúng tôi sẽ theo đuổi trong chặng đường phát triển tiếp theo tại Việt Nam".

