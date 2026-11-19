Danh thủ Nuno Gomes đến thăm đội tuyển U.17 Việt Nam ảnh: VFF

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân

Chiều 19.11, đội tuyển U.17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng, khép lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại U.17 World Cup 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang có tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân gặp U.17 Bỉ vào lúc 20 giờ Việt Nam ngày 20.11. Khác với những buổi tập trước đó tập trung vào các nội dung chuyên môn, buổi tập cuối cùng được BHL chủ động xây dựng theo hướng tạo tâm lý thoải mái, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực trước thời điểm bước vào giải đấu lớn.

HLV Cristiano Roland chủ yếu quan sát, nhường phần điều hành cho các trợ lý. Mở đầu buổi tập, trợ lý Brandi Regato Neto tổ chức một số trò chơi vận động vui nhộn, mang đến bầu không khí sôi nổi và nhiều tiếng cười.

Cầu thủ U.17 Việt Nam có tinh thần rất tốt ảnh: VFF

Sau đó, các trợ lý chia đội hình thi đấu đối kháng trên nửa sân. Hoạt động này chủ yếu giúp các cầu thủ duy trì vận động, tạo sự hứng khởi và gắn kết thay vì đặt nặng yêu cầu về chiến thuật hay các phương án phối hợp.

Một điểm nhấn thú vị ở cuối buổi tập là sự xuất hiện bất ngờ của cựu tiền đạo nổi tiếng người Bồ Đào Nha Nuno Gomes - đồng đội cũ với HLV Cristinano Roland trong màu áo Benfica FC giai đoạn 2002 - 2004. Nuno Gomes từng chơi cho ông lớn Serie A Fiorentina từ 2000 - 2002.

Tại U.17 World Cup 2026 ở Qatar, Nuno Gomes tham gia với tư cách là FIFA Legend (Huyền thoại FIFA), với vai trò giao lưu, truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ và tham gia các sự kiện bên lề của BTC.

Tại sân tập, huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha đã đến thăm, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên U.17 Việt Nam, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trước ngày đội tuyển ra quân.

Trước khi toàn đội rời sân tập, trưởng đoàn U.17 Việt Nam tham dự U.17 Wolrd Cup 2026 Đoàn Anh Tuấn đã có những lời chia sẻ, động viên tinh thần các cầu thủ.

Nhìn lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng, bắt đầu từ ngày 20.9 với các chuyến tập huấn và thi đấu, trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, sự hy sinh và tinh thần vượt khó của toàn thể thành viên đội tuyển.

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân ảnh: VFF

Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là yếu tố xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển của U.17 Việt Nam. HLV Cristiano Roland luôn đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tập thể, yêu cầu các cầu thủ cùng hướng đến mục tiêu chung.

Theo ông Đoàn Anh Tuấn, hành trình từ vòng loại, chức vô địch U.17 Đông Nam Á đến tấm vé tham dự U.17 World Cup 2026 sau VCK U.17 châu Á đều là kết quả của sự đồng lòng và nỗ lực tập thể, đồng thời mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, tuân thủ chỉ đạo chuyên môn của BHL và giữ vững sự đoàn kết khi bước vào những thử thách tại World Cup.

Ngày mai 20.11, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chính thức ra quân tại bảng G bằng cuộc đối đầu với U.17 Bỉ. Sau hành trình chuẩn bị công phu và nhiều nỗ lực, thầy trò HLV Cristiano Roland đã sẵn sàng bước vào sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ U.17, với quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng và tinh thần của bóng đá Việt Nam.