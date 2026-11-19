CLB CAHN nhập cuộc ấn tượng

Sau những ngày cày ải tại V-League và AFC Champions League Elite (14 trận từ đầu giải), CLB CAHN bước vào thử thách tiếp theo mang tên ASEAN Club Championship, với đối thủ Johor Darul Ta'zim. Cuộc tiếp đón nhà vô địch Malaysia trên sân nhà Hàng Đẫy tối 19.11 được đánh giá khó khăn cho thầy trò HLV Alexandre Polking, khi Johor sở hữu dàn ngoại binh hay bậc nhất khu vực Đông Á hiện tại.

Trong khi CLB CAHN thắng 1-0 trước Lion City Sailors ở ngày ra quân giải đấu được mệnh danh là Cúp C1 Đông Nam Á, Johor còn ấn tượng hơn khi đè bẹp PRK Svay Rieng 6 bàn không gỡ. Sau thất bại ở bán kết mùa vừa qua trước Buriram, Johor mang đến giải năm nay lực lượng mạnh nhất với tham vọng vô địch.

CLB CAHN (áo đỏ) nhập cuộc tốt ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, Johor đã chơi dưới sức trong suốt hiệp 1 trận gặp CAHN. Đại diện Malaysia bị chủ nhà áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, Alan Sebastiao chọc khe vừa tầm để Bryan Perea phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt thủ môn Johor. Trong nỗ lực lùi về phá bóng, trung vệ Nene vụng về đưa bóng về lưới nhà, giúp CLB CAHN có ưu thế.

Dù vắng Quang Hải, Đình Bắc lẫn Leo Artur, nhưng CLB CAHN vẫn kiểm soát tốt thế trận nhờ Thành Long, Stefan Mauk và Sabater quán xuyến tốt tuyến giữa. Sự cơ động và máu lửa của Alan lẫn Perea cũng khiến hàng thủ Johor liên tục chao đảo. Phút 21, Alan cầm bóng xộc từ biên phải vào trung lộ rồi tung cú sút xa sấm sét đưa bóng dội cột dọc. 9 phút sau, khung thành Johor lại rung chuyển, khi Perea xâm nhập rồi vung chân đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc. CLB CAHN luân chuyển bóng gọn gàng, đẹp mắt nhờ các pha đập nhả ăn ý, trong khi Johor chủ yếu đẩy bóng ra biên để các ngoại binh tự xoay xở.

Chủ nhà ghi bàn nhờ đối thủ phản lưới ẢNH: MINH TÚ

CLB Johor chỉ phần nào lấy lại quyền kiểm soát ở 15 phút cuối hiệp 1, khi CLB CAHN chủ động đá chậm nhịp. Dù vậy, nhà vô địch Malaysia bế tắc, khi hàng thủ của ông Polking đã bắt bài chuẩn xác trong hầu hết tình huống.

3 bàn thua đau

Một trong những hạn chế khiến CLB CAHN liên tục hụt hơi mùa trước nằm ở thói quen đá tốt hiệp 1, nhưng lại xuống sức hiệp 2 bởi không duy trì được nền tảng thể lực.

Ở cuộc so tài với Johor, CLB CAHN lại dẫm vào... "vết xe đổ". Đầu hiệp 2, học trò HLV Polking lùi về phòng ngự, nhưng khác với hiệp 1, Johor đã không từ chối món quà trời cho này.

Dù đá không thực sự nhuyễn, nhưng Johor lại có rất nhiều ngôi sao biết định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Johor (áo trắng) khai thác được điểm yếu thể lực của chủ nhà ẢNH: MINH TÚ

Phút 50, Arribas nhận bóng bên ngoài vòng cấm, rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp ở khoảng cách gần 20 m. Bóng đi cuộn xoáy vào góc xa, giúp Johor gỡ hòa 1-1. Đến phút 60, khoảnh khắc mất tập trung lại khiến CLB CAHN thủng lưới. Từ pha phản công 2 đánh 2, Guiherme đỡ bóng gọn gàng rồi sửa lòng vào góc xa, khép lại tình huống "hồi mã thương" đẳng cấp của đội bóng giàu kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế.

30 phút cuối trận chứng kiến áp lực nghẹt thở của CLB CAHN, khi HLV Polking tung Quang Hải, Ngọc Tín vào sân với hy vọng tạo ra khác biệt.

Phút 70, Alan tỉa bóng cho Văn Đô thoát xuống ở mép trái vòng cấm, nhưng thay vì sút chân trái, Văn Đô lại xỉa bóng bằng mũi giày chân phải quá nhẹ, để thủ môn Johor bắt bài cản phá. Phút 82, Sabater chọc khe cho Alan đối mặt thủ môn đối phương, nhưng một lần nữa, ngoại binh CAHN đá chéo góc dội cột dọc. "Thần may mắn" giúp Johor thoát thua đến ba lần ở trận này.

Cánh cửa tìm điểm của CLB CAHN đóng sập ở phút 86, khi Arribas hoàn tất pha phối hợp tam giác của Johor với cú sút chân trái đẹp mắt đánh bại Nguyễn Filip, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng Malaysia.

Phút 90, Quang Hải sút tung lưới Johor bằng cú chân trái cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Văn Đô, nhưng trọng tài xác định ngoại binh Perea đã việt vị trước đó.



Thua đậm Johor 1-3, cơ hội đi tiếp tại ASEAN Club Championship của CLB CAHN vẫn còn. Song, học trò Polking phải nỗ lực ở các trận còn lại gặp Svay Rieng, Cảng Thái Lan và Persib Bandung. Không đơn giản để thắng những trận này, khi CLB CAHN sắp bước vào chặng "leo dốc" với 10 trận trong 40 ngày.