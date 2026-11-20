VCK FIFA U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12, quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng đấu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U.17 Việt Nam giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu năm nay.

Mục tiêu trước mắt của U.17 Việt Nam là cạnh tranh một trong những tấm vé vào vòng 32 đội. Theo thể thức giải đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Điều này mở ra thêm cơ hội cho thầy trò HLV Cristiano Roland, ngay cả khi không thể cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu bảng G.

Ảnh: FPT PLAY

Lịch thi đấu đầy đủ của bảng G, giải U.17 World Cup 2026

Các trận đấu của U.17 Việt Nam tại vòng bảng đều diễn ra vào khung giờ tương đối thuận lợi đối với người hâm mộ trong nước. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp Bỉ, New Zealand và Mali trong các ngày 20.11, 23.11 và 26.11.

Các trận đấu của U.17 Việt Nam tại FIFA U.17 World Cup 2026 được truyền hình trực tiếp trên TV360, FPT Play và MyTV. Người hâm mộ có thể theo dõi hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland thông qua các nền tảng này.

U.17 Bỉ: Thử thách cực đại trong ngày ra quân

Đối thủ đầu tiên của U.17 Việt Nam là U.17 Bỉ (20 giờ ngày 20.11), đội bóng vừa tạo dấu ấn lớn ở sân chơi châu lục khi giành ngôi á quân U.17 EURO 2026. Đây được xem là một trong những tập thể mạnh tại giải đấu năm nay và là thử thách không nhỏ đối với đại diện Việt Nam.

Đáng chú ý, phong độ của U.17 Bỉ trước thềm World Cup cũng rất ấn tượng. Trong ba trận đấu thuộc vòng loại U.17 EURO 2027 diễn ra ngày 11, 14.11 và 17.11, đội bóng này lần lượt thắng Kosovo 8-1, Latvia 4-1 và Croatia 1-0. Trong danh sách 21 cầu thủ sang Qatar, U.17 Bỉ sở hữu nhiều gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của các CLB hàng đầu như Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent và Royal Antwerp. Tiền vệ Xander Dierckx là một trong những cái tên đáng chú ý, bên cạnh các cầu thủ tấn công như Kiyan Achahbar, Matteo Soria và Al-Hassan Kamara.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) đã chuẩn bị rất kỹ cho giải U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Với nền tảng thể hình, thể lực và chất lượng đào tạo tốt, U.17 Bỉ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, gây sức ép lên phần sân U.17 Việt Nam. Vì vậy, sự tập trung của hàng phòng ngự, khả năng giữ cự ly đội hình và tổ chức phản công sẽ đóng vai trò quan trọng.

Ở trận còn lại, cũng diễn ra ngày 20.11, U.17 Mali sẽ gặp U.17 New Zealand lúc 20 giờ 30.

U.17 New Zealand: Đối thủ có thể giúp U.17 Việt Nam cạnh tranh điểm số

Nếu U.17 Bỉ được đánh giá cao về chất lượng đội hình thì U.17 New Zealand là đối thủ mà U.17 Việt Nam có thể hướng đến mục tiêu giành điểm rõ ràng hơn. Màn so tài giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 23.11.

Đại diện châu Đại Dương có kinh nghiệm đáng kể tại FIFA U.17 World Cup với 11 lần tham dự trước đây. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là 3 lần lọt vào vòng 16 đội ở các năm 2009, 2011 và 2015.

U.17 New Zealand giành quyền tham dự giải năm nay sau khi vô địch U.16 nam châu Đại Dương 2025 tại Solomon Islands. Đáng chú ý, có đến 17 trong tổng số 21 cầu thủ được triệu tập dự World Cup 2026 từng góp mặt trong đội hình đăng quang giải đấu khu vực này.

Ngoài ra, 6 cầu thủ của New Zealand từng tham dự U.17 World Cup 2025, gồm Joseph Chalabi, Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre. Sự hiện diện của những gương mặt đã trải qua bầu không khí World Cup giúp đội bóng này có thêm kinh nghiệm và sự ổn định.

U.17 Việt Nam được dự đoán có thể giành điểm ở lượt đấu thứ 2, gặp U.17 New Zealand ẢNH: VFF

Dù có kinh nghiệm và lực lượng tương đối đồng đều, U.17 New Zealand vẫn tồn tại những điểm có thể khai thác. Tại U.17 World Cup 2025, đội bóng châu Đại Dương từng thất bại 0-3 trước Mali. Kết quả này phần nào cho thấy họ có thể gặp khó khăn trước những đối thủ sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng tấn công trực diện.

Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với U.17 Việt Nam. Nếu giành được kết quả tích cực trước Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có thêm sự tự tin khi bước vào cuộc đối đầu với New Zealand ngày 23.11. Khả năng tận dụng cơ hội, hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự và duy trì tốc độ trong các pha chuyển trạng thái sẽ là chìa khóa để đội tuyển hướng đến điểm số.

Cũng vào lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, cặp đấu giữa U.17 Bỉ và U.17 Mali sẽ diễn ra. Đây là trận đấu được đánh giá hấp dẫn, nhiều khả năng ảnh hưởng đến các vị trí dẫn đầu bảng G.

U.17 Mali: Cựu á quân thế giới, đối thủ đáng ngại nhất?

Ở lượt đấu cuối, U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Cùng giờ, U.17 Bỉ gặp U.17 New Zealand.

Trong 3 đối thủ tại bảng G, U.17 Mali được xem là đội bóng có bề dày thành tích nổi bật nhất ở sân chơi thế giới cấp độ trẻ. Đại diện Tây Phi từng giành ngôi á quân U.17 World Cup năm 2015, hạng tư năm 2017 và HCĐ năm 2023. Đáng chú ý, tại giải đấu năm 2023 ở Indonesia, Mali đánh bại Argentina 3-0 trong trận tranh hạng ba. Đây là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của bóng đá trẻ Mali trước những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Ở cấp độ châu lục, Mali cũng từng hai lần vô địch U.17 AFCON vào các năm 2015 và 2017. Tại giải U.17 châu Phi 2026, đội bóng này tiếp tục giành quyền tham dự World Cup sau khi lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, hành trình của Mali ở giải đấu khu vực vừa qua cũng bộc lộ một số hạn chế. Họ hòa Angola 0-0, hòa Mozambique 1-1, thắng Tanzania 2-1 ở vòng bảng. Đến tứ kết, Mali hòa Senegal 1-1 trước khi thất bại 2-4 trong loạt sút luân lưu.

Nếu có kết quả thuận lợi ở 2 lượt đấu trước, U.17 Việt Nam sẽ có thể toan tính cho trận gặp U.17 Mali ẢNH: VFF

Một biến động đáng chú ý khác là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau khi Mali bị loại ở tứ kết U.17 châu Phi, HLV Demba Mamadou Traore bị sa thải. Người hiện dẫn dắt đội tuyển là ông Soumaila Coulibaly. Việc thay đổi nhà cầm quân trong giai đoạn chuẩn bị có thể ảnh hưởng đến sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật.

Với U.17 Việt Nam, cuộc đối đầu Mali ngày 26.11 có thể mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội tuyển cần đặc biệt chú ý khả năng tranh chấp, chống bóng bổng và chú ý những cầu thủ như Koita, Ismail Kamissoko để hy vọng giành kết quả có lợi.