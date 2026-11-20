Chiều 19.11.2026, Sân vận động Đông Hòa (phường Đông Hòa, TP.HCM) trở thành tâm điểm của bóng đá sinh viên khu vực với trận chung kết giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2026 giữa Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH RMIT Việt Nam - Cơ sở Nam Sài Gòn.

THACO CUP 2026: Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM lập hat-trick vô địch

Sau hai mùa giải liên tiếp bước lên ngôi vương ở sân chơi này, Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) bước vào trận chung kết với mục tiêu hoàn tất cú hat-trick vô địch. Tuy nhiên, sự lì lợm của những chân sút đến từ Trường ĐH RMIT Việt Nam - cơ sở Nam Sài Gòn đã tạo nên một màn so tài đầy kịch tính.

Hiệp 1 chứng kiến Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) bỏ lỡ không ít cơ hội đáng tiếc. Phải đến phút 41 của hiệp 2, tiền vệ cánh trái Lê Hải Đăng, mang áo số 11, đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp đội bóng hoàn tất cú hat-trick vô địch Giải bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng – THACO CUP 2026.

Hàng ngàn CĐV đến SVĐ Đông Hòa (phường Đông Hòa, TP.HCM) để cổ vũ cho trận chung kết giải bóng đá ainh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sức nóng của trận chung kết không chỉ nằm ở những pha tranh chấp quyết liệt dưới mặt cỏ, mà còn bùng lên dữ dội từ các bậc khán đài. Càng về cuối, những màn cổ vũ không ngơi nghỉ trên khán đài càng dồn dập, tiếp thêm lửa cho từng pha bứt tốc dưới mặt cỏ.

Trước đó vào lúc 14 giờ, trận tranh hạng ba giữa Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2026 quy tụ 16 đội bóng nam, gồm 8 đội thuộc các trường thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM cùng 8 đội khách mời. So với 12 đội ở mùa giải 2025, giải năm nay tăng thêm 4 đội, cho thấy quy mô và sức hút ngày càng mở rộng của sân chơi này.

GS.TS Lê Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Giải THACO CUP 2026 phát biểu bế mạc giải ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội bóng của Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) lập cú hat-trick vô địch Giải bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng – THACO CUP 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích nổi bật.

Giải bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2026 khép lại sau gần ba tuần tranh tài. Với chức vô địch thứ ba liên tiếp, đội bóng của Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tiếp tục giữ chiếc cúp ở lại với đội nhà.