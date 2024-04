Hai tài tử Hollywood nói gì khi CLB Wrexham viết tiếp câu chuyện cổ tích?

Ryan Reynolds là tài tử hạng A Hollywood, nổi danh với bộ phim hành động ăn khách Deadpool, cùng đồng nghiệp Rob McElhenney sở hữu CLB Wrexham từ tháng 11.2020 với số tiền đầu tư chỉ 4 triệu USD. Họ đã giúp CLB ở Bắc Xứ Wales này từ giải National League (hạng 5 nước Anh) thăng hạng League Two (hạng 4) mùa 2022 - 2023 và được xem là câu chuyện cổ tích có thật.

2 tài tử Hollywood, Ryan Reynolds (phải) và Rob McElhenney là đồng sở hữu CLB Wrexham

REUTERS

Hành trình này đã được xây dựng thành bộ phim tài liệu có tên "Chào mừng đến với Wrexham", ghi lại sự phát triển của CLB Wrexham kể từ khi được Reynolds và McElhenney đến tiếp quản đội bóng.

Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích trên không dừng lại mà còn được viết tiếp với hành trình ngoạn mục khi tiếp tục thăng hạng League One (hạng 3) ở mùa giải 2023 - 2024. CLB Wrexham vừa đánh bại đối thủ Forest Green Rovers với tỷ số 6-0 ở vòng 44 giải League Two. Với 82 điểm họ đã đảm bảo suất thăng hạng trực tiếp trước 2 vòng đấu, do 2 đối thủ cạnh tranh là MK Dons (74 điểm) và Barrow (67 điểm) đều bị mất điểm ở vòng này.

Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 159 năm của CLB Wrexham (đội bóng có tuổi đời cao thứ 3 trên thế giới), giành quyền thăng hạng liên tiếp trong 2 mùa giải. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 20 năm "Những chú rồng đỏ" (biệt danh của CLB Wrexham) trở lại chơi ở giải hạng 3 của bóng đá Anh, giải đấu chỉ xếp sau giải Championship (hạng nhất) và Ngoại hạng Anh.

Niềm vui của CLB Wrexham trong ngày thăng hạng CLB Wrexham

Các cầu thủ CLB Wrexham làm nên kỳ tích khi thăng hạng 2 mùa liên tiếp CLB Wrexham

"Vài năm trước, nếu bạn nói với tôi rằng, tôi sẽ khóc vì sung sướng bởi một trận đấu bóng đá diễn ra ở Bắc Xứ Wales, thì bạn hẳn sẽ là Rob McElhenney. Xin chúc mừng Wrexham và đồng chủ tịch của tôi về hành trình này. Đây là chuyến đi của cuộc đời chúng tôi", Reynolds xúc động viết trên tài khoản mạng xã hội X (Twitter). Trong khi đó, McElhenney chỉ viết ngắn gọn: "Không thể diễn tả hết bằng lời nói", kèm biểu tượng cảm xúc trái tim.

Ở mùa trước, Reynolds và McElhenney đã bật khóc trên khán đài vì niềm vui lớn trong ngày đội nhà Wrexham thăng hạng. Mùa này, cả 2 vắng mặt vì những dự án phim ảnh đang thực hiện tại Hollywood, nhưng vẫn luôn theo dõi sát hành trình đội nhà thăng hạng.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha): "Hai tài tử Hollywood này đã tăng số tiền đầu tư cho CLB Wrexham từ 4 triệu USD trước đây lên 9 triệu USD ở mùa giải 2023 - 2024. Họ chắc chắn sẽ còn đầu tư nhiều hơn sau khi đội bóng liên tiếp thành công và thăng 2 hạng chỉ trong 2 mùa giải. Reynolds và McElhenney từng nói, họ sẽ đưa Wrexham lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh, họ không nói đùa, hành trình này đã đi được nửa đoạn đường. Quả thật là kỳ tích!".