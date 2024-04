Nguy hiểm: EURO 2024 bị đe dọa tấn công khủng bố, UEFA tuyên bố gì?

Thông tin này được tờ Bild xác nhận: "Nước Đức đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, trước nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố được cho là có khả năng rất cao tại EURO 2024. An ninh đã được tăng cường khắp cả nước và tại các sân vận động tổ chức các trận đấu tại vòng chung kết".

Một sân vận động tại Đức tổ chức EURO 2024 AFP

"Các nguồn tin chính phủ đáng tin cậy, tin rằng một nhánh của IS có trụ sở tại Đức đang lên kế hoạch tấn công vào thời điểm diễn ra EURO 2024. Lời đe dọa này cũng được một nhóm khủng bố của IS vừa đưa ra trước các trận lượt đi vòng tứ kết Champions League mới đây", tờ Bild (Đức) chia sẻ.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng xác nhận các nguy cơ tấn công khủng bố xảy ra ở các trận đấu tại vòng tứ kết Champions League và EURO 2024.

Tuy nhiên, cho đến nay cơ quan bóng đá này khẳng định: "Không có bất cứ lý do nào hoãn các trận đấu. Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn và tuyệt đối rằng, mọi vấn đề về an ninh đã được kiểm soát chặt chẽ. Không có lý do gì để báo động, nhưng các biện pháp an ninh đã được nâng cao nhằm cảnh giác trước mọi nguy cơ xấu có thể xảy ra".

Hồi tháng 10 năm ngoái, một cuộc tấn công khủng bố ở TP.Brussels (Bỉ) đã buộc trận đấu tại vòng loại EURO 2024 giữa đội tuyển Bỉ và Thụy Điển phải tạm dừng, sau khi có 2 công dân Thụy Điển bị sát hại gần sân vận động King Baudouin.

EURO 2024 diễn ra tại nước Đức từ ngày 14.6 đến 14.7 UEFA

Mới đây, vụ tấn công khủng bố của IS nhận trách nhiệm, là cuộc tấn công vào Crocus City Hall, một phòng hòa nhạc lớn ở Moscow (Nga), khiến 143 người chết và khoảng 200 người bị thương.

Do đó, trước các lời đe dọa tấn công khủng bố ở Champions League và sắp tới là EURO 2024, giới chức an ninh tại các quốc gia ở châu Âu đang cảnh giác cao độ, trong đó đặc biệt là tại nước Đức sẽ tổ chức giải vô địch châu Âu ở 10 thành phố lớn và sẽ đón một lượng CĐV khổng lồ từ khắp mọi nơi đến theo dõi vào mùa hè năm nay.