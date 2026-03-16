2 tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ cập cảng Trung Quốc

Đình Huy
16/03/2026 16:36 GMT+7

Ngày 16.3, tại cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra cuộc gặp gỡ xã giao giữa chỉ huy hai biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam và biên đội tàu của Hải quân Trung Quốc.

Biên đội tàu của Việt Nam gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa có số hiệu là 015-Trần Hưng Đạo và tàu 012-Lý Thái Tổ thuộc quản lý của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân). Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 và tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ với Hải quân Trung Quốc của tàu 015, 012 cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chỉ huy hai biên đội tàu hải quân gặp gỡ xã giao trên tàu 568 của Hải quân Trung Quốc

ẢNH: HOÀNG DIỆU

Tại cuộc gặp, đại tá Hàn Phong, Phó tham mưu trưởng Căn cứ Quảng Châu, Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc chào mừng đoàn công tác Hải quân Việt Nam và biên đội tàu 015, 012 đến thăm TP.Phòng Thành và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Ông hy vọng chuyến thăm sẽ để lại những tình cảm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc với sĩ quan, thủy thủ của hải quân hai nước.

Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu nói riêng và Hải quân Trung Quốc nói chung đã dành cho đoàn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo. Ông tin tưởng với sự nỗ lực chung của hai bên, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu và tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ sẽ thành công tốt đẹp.

Đại tá Đỗ Minh trao quà lưu niệm tặng đại tá Hàn Phong

ẢNH: HOÀNG DIỆU

Qua đó, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung, giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu tiên huấn luyện bắn đạn thật

Cũng tại cuộc gặp, chỉ huy hai biên đội tàu của hải quân hai nước cũng bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, cơ chế tuần tra liên hợp đã góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển vịnh Bắc bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Đoàn Hải quân Trung Quốc tham quan tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo

ẢNH: HOÀNG DIỆU

Theo Quân chủng Hải quân, nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm mới. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để nghe chỉ huy hai biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, các khoa mục huấn luyện cũng phong phú, đa dạng hơn, với việc lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Cũng trong hôm nay, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc; lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu và sĩ quan Hải quân Trung Quốc cũng đã tham quan tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo.

Tin liên quan

2 tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ sắp tuần tra cùng Hải quân Trung Quốc

Trong khuôn khổ 'Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10', hai tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và tàu 012-Lý Thái Tổ sẽ tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
