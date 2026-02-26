2 thượng tướng bàn giao công việc quan trọng trong quân đội

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là thượng tướng Lê Huy Vịnh, công tác kỹ thuật được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai toàn diện, đồng bộ, nhiều nội dung có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu bàn giao công việc ẢNH: BQP

Phát biểu bàn giao công việc, thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của công tác kỹ thuật đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu ngành kỹ thuật tập trung thực hiện toàn diện các nội dung công tác. Trong đó, tập trung công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú ý xây dựng, hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ chuyên môn; đẩy mạnh đầu tư hệ thống nhà máy, trạm xưởng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các cấp.

Cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu cải tiến, nâng cao tính năng chiến - kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phù hợp với xu thế phát triển khoa học, công nghệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Chú trọng làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, đặc biệt là đối với các Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân. Tích cực nghiên cứu lý luận bảo đảm kỹ thuật cho các hình thức tác chiến và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành kỹ thuật.

Phát biểu nhận bàn giao công việc, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh những đóng góp hết sức quan trọng của thượng tướng Lê Huy Vịnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn quân, đồng thời thể hiện quyết tâm cùng toàn ngành kỹ thuật phát huy kết quả đã đạt được, triển khai toàn diện, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chân dung 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Lê Huy Vịnh, 65 tuổi, quê Hà Nội. Chức vụ thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ tháng 10.2020); Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Quân ủy Trung ương; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ quân sự. Quá trình công tác: trước năm 2016, ông Vịnh là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân; sau đó được phong hàm thiếu tướng (năm 2012) là Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; tháng 6.2015, ông được phong hàm trung tướng, là Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Ngày 31.12.2019, ông Vịnh là Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng. Một năm sau, ông được thăng hàm thượng tướng. Ngày 20.10.2025, tại Quyết định số 2315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho thượng tướng Lê Huy Vịnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, 59 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV; Ủy viên Quân ủy Trung ương; thượng tướng (từ tháng 7.2025), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ tháng 6.2025). Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: cử nhân khoa học quân sự. Quá trình công tác, trước năm 2018, ông Hiền là Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân. Sau đó, ông đảm nhiệm chức vụ Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, được thăng quân hàm thiếu tướng trong năm 2018. Tháng 6.2020, ông Hiền là Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân; tháng 5.2023 là trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Ngày 27.6.2025, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); một tháng sau, ông được phong hàm thượng tướng. Ngày 22.1.2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.



