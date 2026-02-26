2 thượng tướng bàn giao nhiệm vụ thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng, nội dung bàn giao giữa thượng tướng Võ Minh Lương và thượng tướng Nguyễn Văn Gấu là toàn bộ chức trách, nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và công tác 1389 (chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí)...

Thượng tướng Võ Minh Lương ẢNH: BQP

Cùng với đó, là toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế; những nhiệm vụ đã triển khai thực hiện, đang triển khai và những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất liên quan đến khối các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, lực lượng phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Chính sách - Xã hội, lực lượng giải quyết các thủ tục hành chính về công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật lưu học sinh Việt Nam tại nước ngoài, học viên nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ cảm ơn Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã tham mưu, thực hiện sửa đổi quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và các cấp, các ngành đối với lực lượng này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ẢNH: BQP

Tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của thượng tướng Võ Minh Lương trong công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn bằng trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thượng tướng Võ Minh Lương tiếp tục có những ý kiến đóng góp tâm huyết để các ngành chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tiếp tục tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu sâu, kỹ các vấn đề liên quan đến pháp luật, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực mình phụ trách, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Chân dung 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Võ Minh Lương, 63 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị. Chức vụ Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư; thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân quân sự. Ông Võ Minh Lương trưởng thành từ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.HCM. Từ năm 1995 - 2002, ông giữ chức Phó chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Q.Tân Bình. Những năm tiếp theo, ông giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại Quân khu 7 và được thăng hàm thiếu tướng. Tháng 11.2015, ông là Tư lệnh Quân khu 7 và được thăng quân hàm trung tướng. Một năm sau, ông được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII; Ủy viên Quân ủy T.Ư. Ngày 24.10.2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; một năm sau ông được thăng quân hàm thượng tướng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, 59 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long; chức vụ Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Quân ủy T.Ư; thượng tướng (từ tháng 11.2025); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ tháng 9.2025). Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trưởng thành từ chiến sĩ thuộc Quân khu 9. Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2018, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Quân khu 9 như: Trợ lý phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị; Trợ lý Văn phòng Bộ Tư lệnh; Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn 8 thuộc Quân khu 9; Chính ủy, Sư đoàn 8; Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9... Từ tháng 11.2020 - tháng 1.2021, ông được thăng hàm thiếu tướng; Chính ủy Quân khu 9. Từ tháng 1.2022 - tháng 1.2023, ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, thiếu tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị; một năm sau, ông được thăng quân hàm trung tướng. Từ tháng 6.2024 - tháng 6.2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang sau là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ngày 30.9.2025, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 2 tháng sau ông được thăng quân hàm thượng tướng.







