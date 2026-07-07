2 trạng thái mã số thuế cảnh báo hộ kinh doanh có thể bị phong tỏa tài khoản

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa khuyến nghị người nộp thuế (hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức) chủ động tra cứu tình trạng mã số thuế để kịp thời hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định đối với mã số thuế ở 2 trạng thái dưới đây.

Thứ nhất, người nộp thuế đã thông báo giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế (trạng thái 03).

Thứ hai, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đã được cơ quan thuế xác minh và thông báo theo quy định (trạng thái 06).

Người nộp thuế cần chủ động tra cứu tình trạng mã số thuế để kịp thời hoàn thành các nghĩa vụ, tránh nhiều rủi ro ẢNH: ĐAN THANH

Nếu không xử lý kịp thời, người nộp thuế có thể gặp các rủi ro như: bị tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; bị áp dụng các biện pháp quản lý, cưỡng chế thuế theo quy định (phong tỏa tài khoản ngân hàng, khấu trừ tiền, tạm hoãn xuất cảnh…).

Không được sử dụng hóa đơn, mã số thuế trong các giao dịch kinh tế; ảnh hưởng uy tín, khả năng vay vốn, tham gia đấu thầu, mở rộng kinh doanh. Ngoài ra, người đại diện pháp luật, chủ hộ kinh doanh có thể bị liên đới trách nhiệm về nghĩa vụ chưa hoàn thành.

Để hoàn thành nghĩa vụ thuế, với mã số thuế đang ở trạng thái 03, người nộp thuế cần làm các bước sau:

Rà soát và kê khai đầy đủ: rà soát các tờ khai thuế còn thiếu, khai bổ sung (nếu có); nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; rà soát hóa đơn, xử lý hóa đơn chưa sử dụng, sai sót.

Thanh toán nghĩa vụ tài chính: nộp đủ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có); xử lý số thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ.

Phối hợp với cơ quan thuế cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; giải trình, làm việc với cơ quan thuế.

Cuối cùng, cơ quan thuế ban hành thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế; mã số thuế được cập nhật sang trạng thái 01 (đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

Đối với trạng thái 06, người nộp thuế cần lựa chọn một trong 2 phương án sao cho phù hợp.

Nếu không tiếp tục hoạt động: người nộp thuế nộp hồ sơ 24/ĐK-TCT tại cơ quan thuế; hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn; nhận thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế; mã số thuế được cập nhật sang trạng thái 01.

Nếu muốn tiếp tục hoạt động: người nộp thuế nộp hồ sơ 25/ĐK-TCT tại cơ quan thuế; phối hợp xác minh địa chỉ; hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn (nếu có); nhận thông báo khôi phục hiệu lực mã số thuế; mã số thuế được khôi phục để sử dụng.

Trường hợp người nộp thuế không xử lý có thể gây phát sinh các biện pháp quản lý, cưỡng chế theo quy định của pháp luật.