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Kinh tế

Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế

Đan Thanh
Đan Thanh
Với trường hợp người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Cục Thuế đề nghị phối hợp để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu, giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có thư ngỏ đề nghị người nộp thuế hưởng ứng chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Theo đơn vị này, thời gian qua, một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Có trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp ngừng hoạt động mà chưa đóng mã số thuế - Ảnh 1.

Thời gian qua, một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không vì mục đích kinh doanh thực chất; lợi dụng hóa đơn điện tử để mua - bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.

Trong đó, đã có trường hợp giả mạo, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khiến người dân bị đứng tên mà bản thân không biết, không tham gia, không điều hành.

Ngành thuế đang triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" trên toàn quốc.

Cơ quan thuế các cấp tích cực rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế; xác định đúng trạng thái thực tế; phân loại hồ sơ cần hỗ trợ xử lý; xác định các trường hợp cần khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý rủi ro về thuế, hóa đơn và pháp nhân liên quan.

Để việc làm sạch mã số thuế được chính xác, kịp thời, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang là chủ, người đại diện pháp luật và liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được bộ phận, công chức chuyên trách hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục theo quy định. Cụ thể như sau: 

Với trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế: đề nghị người nộp thuế chủ động phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu; cung cấp tài liệu, giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế, người nộp thuế tiếp tục thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất việc giải thể theo quy định.

Với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: đề nghị người nộp thuế khẩn trương xác định rõ nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế hoặc giải thể, chấm dứt hoạt động; chủ động liên hệ với cơ quan thuế để hoàn thành hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử lý nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu có để hoàn tất các nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua - bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định pháp luật.

Chủ động tra cứu thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cần trình báo ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định.

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ triển khai chức năng hỗ trợ tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile để người dân thuận tiện theo dõi, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

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