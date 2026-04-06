3 điều kiện được hoàn thuế tự động, các lưu ý chuẩn hóa mã số thuế

Đan Thanh
06/04/2026 11:36 GMT+7

Thuế TP.Hà Nội vừa đưa ra loạt lưu ý về chuẩn hóa mã số thuế cá nhân cũng như các điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.

Theo đó, đối tượng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân gồm: các mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam và cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy...

Hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025 với cá nhân tự quyết toán là ngày 2.5.2026

Cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số được cấp trước thời điểm 1.7.2025 để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Về nội dung rà soát, người nộp thuế cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin vào dữ liệu của các mã số thuế thuộc phạm vi rà soát để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm: họ và tên; số căn cước công dân hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân. 

Thuế TP.Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử như sau: cách 1, đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và làm theo hướng dẫn.

Cách 2, người nộp thuế là cá nhân chủ động rà soát, cập nhật thông tin cá nhân tại chức năng "Đăng ký thuế" => "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" trên ứng dụng Etax Mobile.

3 điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, Thuế TP.Hà Nội nêu rõ, thứ nhất, thông tin kê khai của người nộp thuế phải khớp đúng với thông tin tổng hợp quyết toán thuế của các cơ quan chi trả đã kê khai với cơ quan thuế.

Cụ thể, tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán; chỉ tiêu "Tổng số thuế đề nghị hoàn trả" nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ; người nộp thuế không thay đổi chỉ tiêu trên tờ khai gợi ý; số căn cước công dân tồn tại duy nhất 1 mã số thuế.

Thứ hai, cơ quan chi trả đã nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người nộp thuế. Tất cả cơ quan chi trả của người nộp thuế không còn nợ trong kỳ đề nghị hoàn.

Cạnh đó, người nộp thuế đã liên kết tài khoản ngân hàng trên eTax Mobile. Số tài khoản ngân hàng khớp với số tài khoản đã được hệ thống ngân hàng gửi dữ liệu về cơ quan thuế. Cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các kỳ trước.

Thứ ba, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không kèm theo hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo.

Nếu xác định hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế tự động, hồ sơ sẽ chuyển về cho cán bộ thuế xử lý.

Trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025, hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025, với doanh nghiệp (ủy quyền quyết toán) là ngày 31.3; với cá nhân tự quyết toán, hạn chót theo quy định là ngày 30.4, nhưng thực tế là ngày 2.5 do nghỉ lễ.

Cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2025 tự động

Hôm nay 4.3, Cục Thuế (Bộ Tài chính) chính thức có hướng dẫn về kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân kể từ kỳ quyết toán 2025.

