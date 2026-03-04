Cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2025 tự động

Theo đó, với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kỳ quyết toán năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Kể từ kỳ tính thuế năm 2026 (từ ngày 1.1.2026), giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Kỳ quyết toán năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng ẢNH: NGỌC THẮNG

Để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31.12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện ủy quyền quyết toán chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì cũng được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán ủy quyền và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập.

Làm sao để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động?

Về hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, Cục Thuế nêu rõ, hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế tự động kiểm tra và xác định hồ sơ được xử lý tự động nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện như sau:

Tại thời điểm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, tổ chức trả thu nhập đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thay tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hoặc cá nhân đã nộp đủ thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước tại kỳ quyết toán người nộp thuế đề nghị hoàn thuế.

Với cá nhân tự quyết toán, hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025 là ngày 2.5 ẢNH: TN

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có chỉ tiêu "Tổng thu nhập chịu thuế" khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ và có chỉ tiêu "Tổng số thuế đề nghị hoàn trả" nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ.

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn trả của người nộp thuế được xác minh, cập nhật, xác thực, liên kết hợp lệ với dữ liệu quản lý của ngành thuế.

Để hồ sơ hoàn thuế được hệ thống xử lý tự động, người nộp thuế cần chủ động thực hiện một số nội dung sau: rà soát, cập nhật thông tin định danh cá nhân (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân), thông tin đăng ký người phụ thuộc đảm bảo trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Kiểm tra thông tin trên tờ khai quyết toán trước khi xác nhận gửi hồ sơ, đặc biệt là tổng thu nhập, các khoản giảm trừ, số thuế đã khấu trừ, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và số tiền đề nghị hoàn.

Rà soát tình hình quyết toán thuế thu nhập cá nhân các năm trước (nếu có) làm cơ sở để thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn hoặc nộp số thuế còn phải nộp theo quy định.

Trường hợp cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp nhưng chưa hoàn thành thì cần thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước trước khi đề nghị hoàn thuế của năm hiện tại.

Cập nhật và xác thực chính xác tài khoản ngân hàng (cá nhân không sử dụng tài khoản được mở tại các công ty chứng khoán, quỹ tín dụng nhân dân... để nhận tiền hoàn thuế) trên ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế trước khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn. Tài khoản cần được liên kết hợp lệ để nhận tiền hoàn thuế đúng đối tượng và kịp thời.