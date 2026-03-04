Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2025 tự động

Đan Thanh
Đan Thanh
04/03/2026 21:10 GMT+7

Hôm nay 4.3, Cục Thuế (Bộ Tài chính) chính thức có hướng dẫn về kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân kể từ kỳ quyết toán 2025.

Theo đó, với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kỳ quyết toán năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Kể từ kỳ tính thuế năm 2026 (từ ngày 1.1.2026), giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2025 tự động- Ảnh 1.

Kỳ quyết toán năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31.12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện ủy quyền quyết toán chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì cũng được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán ủy quyền và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập.

Làm sao để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động?

Về hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, Cục Thuế nêu rõ, hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế tự động kiểm tra và xác định hồ sơ được xử lý tự động nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện như sau:

Tại thời điểm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, tổ chức trả thu nhập đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thay tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hoặc cá nhân đã nộp đủ thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước tại kỳ quyết toán người nộp thuế đề nghị hoàn thuế.

Cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2025 tự động- Ảnh 2.

Với cá nhân tự quyết toán, hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025 là ngày 2.5

ẢNH: TN

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có chỉ tiêu "Tổng thu nhập chịu thuế" khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ và có chỉ tiêu "Tổng số thuế đề nghị hoàn trả" nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ.

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn trả của người nộp thuế được xác minh, cập nhật, xác thực, liên kết hợp lệ với dữ liệu quản lý của ngành thuế.

Để hồ sơ hoàn thuế được hệ thống xử lý tự động, người nộp thuế cần chủ động thực hiện một số nội dung sau: rà soát, cập nhật thông tin định danh cá nhân (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân), thông tin đăng ký người phụ thuộc đảm bảo trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Kiểm tra thông tin trên tờ khai quyết toán trước khi xác nhận gửi hồ sơ, đặc biệt là tổng thu nhập, các khoản giảm trừ, số thuế đã khấu trừ, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và số tiền đề nghị hoàn.

Rà soát tình hình quyết toán thuế thu nhập cá nhân các năm trước (nếu có) làm cơ sở để thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn hoặc nộp số thuế còn phải nộp theo quy định.

Trường hợp cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp nhưng chưa hoàn thành thì cần thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước trước khi đề nghị hoàn thuế của năm hiện tại.

Cập nhật và xác thực chính xác tài khoản ngân hàng (cá nhân không sử dụng tài khoản được mở tại các công ty chứng khoán, quỹ tín dụng nhân dân... để nhận tiền hoàn thuế) trên ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế trước khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn. Tài khoản cần được liên kết hợp lệ để nhận tiền hoàn thuế đúng đối tượng và kịp thời.

Hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025, với doanh nghiệp (ủy quyền quyết toán) là ngày 31.3; với cá nhân tự quyết toán, hạn chót theo quy định là ngày 30.4, nhưng thực tế là ngày 2.5 do nghỉ lễ.

Tin liên quan

Trường hợp nào phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025?

Trường hợp nào phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025?

Người nộp thuế sẽ phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập từ 2 nơi trở lên và thu nhập vãng lai bình quân vượt quá 10 triệu đồng/tháng; có thu nhập từ kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán...

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân Giảm trừ gia cảnh biểu thuế lũy tiến từng phần thu nhập từ tiền lương tiền công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận