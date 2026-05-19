2 trung tướng, 22 đại tá được đề nghị xét tặng Nhà giáo ưu tú

Theo đó, danh sách gồm nhiều cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đang công tác tại các học viện, nhà trường quân đội như Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Kỹ thuật quân sự...

Trung tướng, PGS-TS Đặng Sỹ Lộc (bìa phải) và trung tướng, GS-TS Phan Tùng Sơn ẢNH: BÁO HẢI QUÂN - HỌC VIỆN HẬU CẦN

Trong số các ứng viên, có nhiều nhà giáo giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, giảng dạy với học hàm, học vị cao, tiêu biểu là trung tướng, PGS-TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị, và trung tướng, GS-TS Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần.

Trung tướng, PGS-TS Đặng Sỹ Lộc là người góp công trong công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội.

Trên cương vị là Giám đốc Học viện Chính trị, ông đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học và quản lý giáo dục. Cạnh đó, ông đã chỉ đạo triển khai hàng trăm đề tài các cấp, nhiều công trình có giá trị sâu sắc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Với những đóng góp của mình, trung tướng Đặng Sỹ Lộc đã được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba ngày 5.12.2025.

Trung tướng, GS-TS Phan Tùng Sơn là nhà giáo, nhà khoa học quân sự, có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác nghiên cứu khoa học; góp công lớn trong việc đổi mới công tác đào tạo cán bộ hậu cần - kỹ thuật toàn quân.

Trên cương vị là Giám đốc Học viện Hậu cần, ông đặc biệt chú trọng chỉ đạo đổi mới toàn diện về cả tư duy, cách thức, phương pháp tổ chức các cuộc diễn tập theo hướng kết hợp giữa phương pháp huấn luyện truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức nhiều đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế tại các đơn vị chủ lực trong quân đội...

Với những đóng góp của mình, năm 2024, trung tướng Phan Tùng Sơn là nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, được Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, tuyên dương.

Ngoài 2 trung tướng trên, 27 ứng viên còn lại gồm: đại tá, PGS-TS Nguyễn Long, Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng; đại tá, PGS-TS Hoàng Ngọc An, giảng viên Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự;

Đại tá, TS Hoàng Quang Chính, giảng viên Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện Kỹ thuật quân sự; đại tá, TS Nguyễn Tương Lai, giảng viên bộ môn Cơ sở kỹ thuật công trình, Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật quân sự; đại tá, TS Nguyễn Hoàng Vũ, Phó trưởng phòng Khoa học quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự;

Đại tá, TS Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Khoa Vũ khí, Học viện Kỹ thuật quân sự; đại tá, TS Đào Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Khoa Vũ khí, Học viện Kỹ thuật quân sự; đại tá, PGS-TS Cao Hải Thường, Chủ nhiệm Khoa Hóa - lý kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự;

Thượng tá, PGS-TS Nguyễn Văn Chuyên, Chủ nhiệm Khoa Vệ sinh quân đội, Học viện Quân y; đại tá, PGS-TS Nguyễn Minh Phương, Chủ nhiệm Khoa Y học quân binh chủng, Học viện Quân y; đại tá, PGS-TS Trần Ngọc Dũng, Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu bệnh lý - Pháp y, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y;

Đại tá, PGS-TS Cấn Văn Mão, Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y; đại tá, PGS-TS Vũ Hoài Nam, Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị, Học viện Quân y; đại tá, PGS-TS Nhữ Đình Sơn, Chủ nhiệm bộ môn Khoa thần kinh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y;

Chuẩn đô đốc, GS-TS Nguyễn Văn Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân; đại tá, PGS-TS Vương Anh Trung, Phó giám đốc Học viện Phòng không - Không quân; thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Trọng Sỹ, nguyên Phó hiệu trưởng, Trường sĩ quan Lục quân 2; thiếu tướng, PGS-TS Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường sĩ quan Chính trị;

Đại tá, PGS-TS Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường sĩ quan Thông tin; đại tá, PGS-TS Trần Thanh Trung, Trưởng phòng Đào tạo, Trường sĩ quan Thông tin; đại tá, PGS-TS Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường sĩ quan Công binh;

Đại tá Phạm Nguyễn Ngọc Anh, Chủ nhiệm chính trị Phòng Chính trị, Trường sĩ quan Công binh; thượng tá Hoàng Ngọc Ánh, Phó chủ nhiệm Khoa Vũ khí hàng không, Trường sĩ quan Không quân; đại tá Nguyễn Mai Kiên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội;

Đại tá, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó chủ nhiệm Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội; đại tá Nguyễn Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Biên phòng; đại tá Vũ Văn Thiết, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân.

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 25.5.2026.