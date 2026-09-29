2 vợ chồng cựu viện trưởng cùng nhận hối lộ, vợ nhắn 'còn thiếu 4 tờ nhé'

TAND TP.Hà Nội đang tiếp tục xét xử 65 bị cáo trong vụ án liên quan đến "tiệc ma túy" và "chạy" bệnh án tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trong số này, cựu Viện trưởng Trần Văn Trường cùng vợ là Đặng Thị Hòa bị truy tố tội nhận hối lộ.

Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) bị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (48 tuổi) cũng bị truy tố 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2016, Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trong dịp này, nữ bị cáo xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện, từ đó vận hành một đường dây tội phạm quy mô lớn.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại tòa, nhiều cấp dưới của ông Trường cho biết coi vợ chồng Mai Anh là chỗ thân thiết, như người nhà, nên giúp đỡ trong quá trình điều trị bắt buộc tại viện.

Song tài liệu truy tố cho thấy điều ngược lại, vợ chồng Mai Anh đã mạnh tay "chăm sóc" các cán bộ, nhân viên của viện, từ quà trung thu đến quà nằm viện, xe máy SH, iPhone đời mới hoặc các khoản "phụ cấp" 1 - 10 triệu đồng mỗi tháng.

Tòa hỏi ông Trường "nghĩ gì" với tư cách người đứng đầu viện, khi sai phạm trải dài từ bảo vệ gác cổng đến điều dưỡng, trưởng khoa và chính vợ chồng bị cáo.

Ông Trường nói "nhận thức đã vi phạm pháp luật", cho biết tại các cuộc họp giao ban thường xuyên nhắc nhở, phổ biến các quy định; đồng thời khẳng định "làm đúng quy trình". Khi tiếp nhận, Mai Anh có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên buộc phải bố trí cho mẹ con Mai Anh phòng riêng, nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ.

"Nhưng mà có nhận tiền không?", chủ tọa truy vấn. Ông Trường lúc này thừa nhận "nhận tiền mới phải như này, còn về quy định, kể cả không nhận tiền vẫn phải làm như thế".

Ông Trường bị xác định nhận 4,7 tỉ đồng để gian lận giám định tâm thần cho 27 bị can, giúp họ được đi chữa bệnh bắt buộc, trừ vào thời gian ngồi tù. Ngoài ra, ông cũng cầm hơn 3,3 tỉ đồng để tuyển dụng "người quen" của vợ chồng Mai Anh; tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh sinh hoạt tự do, dùng ma túy, trốn viện đi nghỉ dưỡng…

Phiên tòa xét xử đường dây "chạy" bệnh án tâm thần ẢNH: PHÚC BÌNH

Vợ cựu viện trưởng nhận tiền, nhắn "còn thiếu 4 tờ nhé"

Liên quan vụ án còn có vợ ông Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa. Ngoài là vợ viện trưởng, bà Hòa còn là nhân viên Phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học của viện.

Bà Hòa biết Mai Anh có nhiều tiền án, thường xuyên trốn viện nhưng vẫn tác động đến chồng để giúp "bệnh nhân" này được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ.

Trước bục khai báo, bà Hòa khai lần đầu Mai Anh tự chuyển 100 triệu đồng. Bà có hỏi nhưng Mai Anh không nói lý do, chỉ bảo "chị cứ cầm đi".

Lần tiếp theo, Mai Anh trực tiếp đến nhà đưa một gói quà. Bà Hòa kiểm tra, thấy bên trong có 198 triệu đồng. "Bị cáo nhắn lại cho Mai Anh là còn thiếu 4 tờ nhé", nữ bị cáo khai.

Thấy vậy, chủ tọa truy vấn hai bên đã thỏa thuận trước với nhau rồi đúng không. Bà Hòa nói "không có thỏa thuận gì", nhưng thừa nhận cầm tiền để giúp Mai Anh được chuyển khoa. Bị cáo cũng khai được Mai Anh cảm ơn bằng một xe máy điện trị giá 51 triệu đồng sau khi can thiệp với chồng cho 3 nhân viên chuyển khoa.

Theo cáo trạng, Mai Anh còn can thiệp công việc nội bộ của viện để những cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng. Hoặc một số bác sĩ, điều dưỡng thân quen được "xếp lốt" đi học tập, bồi dưỡng cán bộ. Để thuận lợi, Mai Anh tìm đến sự giúp đỡ của bà Hòa.

Tổng số tiền bà Hòa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là 378 triệu đồng.

Ngoài các khoản trên, mỗi lần nhận tiền "chạy việc" của nhân viên, ông Trường đều mang về nhà đưa cho vợ. Bà Hòa ghi chú lên những mảnh giấy nhỏ rồi kẹp vào từng cọc tiền để đánh dấu nguồn gốc và mục đích.

Tại tòa, vợ cựu viện trưởng khai không biết nguồn tiền chồng mang về, chỉ ghi theo chỉ đạo. "Bị cáo không được phép hỏi và chồng bảo sao thì làm vậy. Tuy nhiên, bị cáo cũng đoán là tiền của người nọ, người kia nên mới ghi vậy", bà Hòa nói.