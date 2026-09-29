Nhiều bác sĩ, điều dưỡng nhận tiền của 'bà trùm' Mai Anh nhưng khai là 'quà'

Ngày 29.9, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư cùng 63 bị cáo trong bê bối liên quan đến "tiệc ma túy" và "chạy bệnh án tâm thần" xảy ra tại đơn vị này.



Vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng bị cáo Mai Anh là Lê Văn Đông (48 tuổi, quê Hưng Yên) bị truy tố về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư. Từ đây, Mai Anh xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện. Bị can này đã chi tiền, quà cho nhiều lãnh đạo, nhân viên của bệnh viện để được tạo điều kiện "tung hoành".

Nhận quà tết thiếu nhi đến 5 triệu đồng

Trả lời thẩm vấn tại tòa chiều 28.9, những bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần T.Ư từng nhận lợi ích vật chất của "bà trùm" Mai Anh đều giải thích với lý do giống nhau, nói đó là "quà" của bệnh nhân. Có người khai được cho tiền đi nghỉ mát, người nói là quà cho con, thậm chí có khoản 5 triệu đồng được giải thích là "quà tết thiếu nhi".

Bị cáo Đinh Thị Thủy, bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, khai đã nhận tổng cộng 27 triệu đồng từ vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông. Trong đó, 20 triệu đồng Mai Anh gửi để tặng quà cho chồng cũ bà Thủy, một lần vào dịp tết thiếu nhi Mai Anh đưa 5 triệu đồng và nói là quà cho con của bác sĩ Thủy.

Trước lời khai này, chủ tọa đặt vấn đề rằng tết thiếu nhi thông thường một gói bánh chỉ vài trăm nghìn đồng, trong khi Mai Anh là bệnh nhân mà đưa tới 5 triệu đồng thì người nhận phải thấy bất thường.

Nghe vậy, bà Thủy chỉ biết im lặng, cúi đầu. Sau đó, bà Thủy thừa nhận việc nhận tiền là để tạo điều kiện cho Lê Văn Đông ra khỏi viện dễ dàng.

Đối với chuyến nghỉ mát của Khoa Điều trị bắt buộc nam tại Sầm Sơn vào tháng 6.2025, bà Thủy khai, trước khi đi Mai Anh có đưa một khoản để hỗ trợ khoa nghỉ mát. Tuy nhiên, khi đoàn đến Sầm Sơn, bà Thủy cũng thấy vợ chồng Mai Anh có mặt tại đây dù cả hai đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc tại viện, nhưng bà không báo cáo.

Nhận tiền để tạo điều kiện cho bệnh nhân ra khỏi viện

Bị cáo Tạ Thị Ngọc, điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ, cũng thừa nhận nhiều lần nhận tiền từ Mai Anh với tổng số 14 triệu đồng. Mỗi lần đưa, Mai Anh đều nói là "cho quà".

Cáo trạng xác định bà Ngọc từng nhiều lần thông báo cho Mai Anh khi có đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để bệnh nhân này ra khỏi viện hoặc không báo cáo khi bệnh nhân không có mặt tại khoa. Cơ quan tố tụng xác định tổng lợi ích Ngọc nhận của Mai Anh là hơn 17 triệu đồng, gồm cả tiền nhận và chi phí đi Đà Nẵng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang, điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ, cũng khai đã 6 lần nhận tổng cộng 17 triệu đồng từ Mai Anh, trong đó 12 triệu đồng được Mai Anh đưa trực tiếp và một lần nhận 5 triệu đồng được chuyển qua người khác. Khi nhận tiền cũng được thông báo đó là "quà của bệnh nhân Mai Anh".

Nữ điều dưỡng không thừa nhận tiền được đưa theo tháng và cho rằng Mai Anh thỉnh thoảng mới cho tiền. Bị cáo Trang thừa nhận mục đích nhận tiền để tạo điều kiện cho Mai Anh ra khỏi viện.

Theo cáo trạng, từ tháng 12.2024 đến tháng 5.2025, mỗi tháng bị cáo Trang được Mai Anh đưa 2 triệu đồng. Ngày 4.6.2025, bà Trang nhận thêm 5 triệu đồng thông qua 2 người khác. Trong ca trực của mình, bà Trang biết, 7 bệnh nhân không có mặt tại khoa trong đó có Mai Anh đang ở Sầm Sơn nhưng không báo cáo và không ghi vào sổ trực.