Thời sự Pháp luật

Bắt cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Dương Văn Lương

Trần Cường
Trần Cường
25/11/2025 20:40 GMT+7

Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Lương, cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư, để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Theo Công an TP.Hà Nội, đây diễn biến mới trong vụ "chạy" bệnh án tâm thần xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và Hà Nội.

Bắt cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Dương Văn Lương - Ảnh 1.

Cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Dương Văn Lương bị điều tra tội nhận hối lộ

ẢNH: KIẾN TRẦN

Theo kết quả điều tra, một số cá nhân tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, trong đó có ông Dương Văn Lương, đã tạo điều kiện để Bùi Thị Thanh Thủy, người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, được tự do ra ngoài, từ đó điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

Khi đường dây bị triệt phá, Thủy khai nhận hoàn toàn không bị tâm thần như kết luận trước đó.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Thủy đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần T.Ư để "chạy" kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra thể hiện, ông Lương (thời điểm đó là Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư, bác sĩ, giám định viên) đã nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định.

Vụ án này, trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 54 bị can trong vụ án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc.

Trong số này, có 35 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần T.Ư, 2 bị can ở Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía bắc và 14 bị can khác.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội tạm giữ 2 ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỉ đồng, 4.500 USD; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá hơn 55.000 USD; 8 sổ đỏ; các loại ma túy gồm; 8 đồng hồ, 60 điện thoại di động các loại...

Theo Công an Hà Nội, việc điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư: Biến bệnh án thành 'lá bùa' cho tội phạm

Sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư: Biến bệnh án thành 'lá bùa' cho tội phạm

Các bị can tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa đã tiếp tay, làm sai, làm giả các hồ sơ bệnh án, từ đó trở thành 'lá bùa' cho tội phạm.

Xem thêm bình luận