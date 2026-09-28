    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Dùng xe máy chở ma túy dưới vỏ bọc bánh quy qua cửa khẩu Singapore - Malaysia

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Singapore bắt giữ 2 người đàn ông vì tội vận chuyển, buôn lậu, tàng trữ trái phép ma túy với tổng giá trị lên đến 1 triệu SGD (hơn 20 tỉ đồng).

    Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và Kiểm soát biên giới Singapore (ICA) và Cơ quan Phòng chống ma túy Singapore (CNB) ngày 28.9 thông báo đã bắt giữ 2 người đàn ông, gồm một công dân Malaysia và một công dân Singapore, với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy, theo Channel NewsAsia.

    ICA cho biết người đàn ông Malaysia (32 tuổi) bị bắt ngày 23.9 tại Trạm kiểm soát Tuas, cửa khẩu đường bộ nối Singapore với bang Johor của Malaysia. Người này bị cáo buộc dùng một xe máy đăng ký tại Malaysia để buôn lậu heroin, ma túy đá và cần sa.

    Hai nhân viên ICA khi đó đã kiểm tra kỹ chiếc xe máy và phát hiện các gói hàng được đóng kín trong thùng phía sau, dán nhãn là bánh quy nhưng bị nghi chứa ma túy. Các nhân viên CNB ngay lập tức được thông báo và tiến hành kiểm tra thêm, qua đó phát hiện thêm nhiều gói kín tương tự.

    Trong đợt bắt giữ đầu tiên, các nhà chức trách đã thu giữ khoảng 6.961 g heroin, 1.116 g ma túy đá và 1.032 g cần sa từ chiếc xe máy.

    Ma túy bị thu giữ tại Trạm kiểm soát Tuas ngày 23.9

    ẢNH: CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY SINGAPORE (CNB)

    Cùng ngày 23.9, CNB tiếp tục điều tra vụ việc và triển khai chiến dịch khám xét một căn hộ. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ 1 người đàn ông Singapore (41 tuổi) vì nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phạm tội về ma túy.

    Qua khám xét người đàn ông và căn hộ, giới chức thu giữ thêm khoảng 790 g heroin, 602 g cần sa, 127 g ma túy đá, 51 g thuốc lắc và 21 g ketamine. 

    Tổng cộng sau 2 vụ bắt giữ, ICA và CNB đã thu giữ số ma túy trị giá hơn 1 triệu SGD. 

    ICA cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với CNB để ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy qua biên giới. Cơ quan này cũng sẽ tăng cường kiểm tra an ninh tại các trạm kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động buôn lậu người, vũ khí, chất nổ và các hàng cấm khác.

    Phía CNB cũng sẽ tiếp tục xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến ma túy và những người vi phạm theo quy định pháp luật.

    Tin liên quan

    Campuchia bắt 7 người Trung Quốc với 800 kg ma túy khả nghi, hàng chục khẩu súng

    Campuchia bắt 7 người Trung Quốc với 800 kg ma túy khả nghi, hàng chục khẩu súng

    Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 7 người Trung Quốc và thu giữ hàng trăm kg chất nghi là ma túy cùng hàng chục khẩu súng và gần 8.000 viên đạn trong chiến dịch ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk.

    Mỹ tính chuyển UAV MQ-9 Reaper từ châu Phi sang Nam Mỹ chống ma túy

    Phi công Malaysia dùng ma túy trước khi lái máy bay, mang theo 26 kg thuốc lắc

    Khám phá thêm chủ đề

    Singapore ma túy ma túy đá buôn lậu tàng trữ ma túy Malaysia

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận