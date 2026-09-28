Dùng xe máy chở ma túy dưới vỏ bọc bánh quy qua cửa khẩu Singapore - Malaysia

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và Kiểm soát biên giới Singapore (ICA) và Cơ quan Phòng chống ma túy Singapore (CNB) ngày 28.9 thông báo đã bắt giữ 2 người đàn ông, gồm một công dân Malaysia và một công dân Singapore, với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy, theo Channel NewsAsia.

ICA cho biết người đàn ông Malaysia (32 tuổi) bị bắt ngày 23.9 tại Trạm kiểm soát Tuas, cửa khẩu đường bộ nối Singapore với bang Johor của Malaysia. Người này bị cáo buộc dùng một xe máy đăng ký tại Malaysia để buôn lậu heroin, ma túy đá và cần sa.

Hai nhân viên ICA khi đó đã kiểm tra kỹ chiếc xe máy và phát hiện các gói hàng được đóng kín trong thùng phía sau, dán nhãn là bánh quy nhưng bị nghi chứa ma túy. Các nhân viên CNB ngay lập tức được thông báo và tiến hành kiểm tra thêm, qua đó phát hiện thêm nhiều gói kín tương tự.

Trong đợt bắt giữ đầu tiên, các nhà chức trách đã thu giữ khoảng 6.961 g heroin, 1.116 g ma túy đá và 1.032 g cần sa từ chiếc xe máy.

Ma túy bị thu giữ tại Trạm kiểm soát Tuas ngày 23.9 ẢNH: CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY SINGAPORE (CNB)

Cùng ngày 23.9, CNB tiếp tục điều tra vụ việc và triển khai chiến dịch khám xét một căn hộ. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ 1 người đàn ông Singapore (41 tuổi) vì nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phạm tội về ma túy.

Qua khám xét người đàn ông và căn hộ, giới chức thu giữ thêm khoảng 790 g heroin, 602 g cần sa, 127 g ma túy đá, 51 g thuốc lắc và 21 g ketamine.

Tổng cộng sau 2 vụ bắt giữ, ICA và CNB đã thu giữ số ma túy trị giá hơn 1 triệu SGD.

ICA cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với CNB để ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy qua biên giới. Cơ quan này cũng sẽ tăng cường kiểm tra an ninh tại các trạm kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động buôn lậu người, vũ khí, chất nổ và các hàng cấm khác.

Phía CNB cũng sẽ tiếp tục xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến ma túy và những người vi phạm theo quy định pháp luật.