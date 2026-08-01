Phi công Malaysia dùng ma túy trước khi lái máy bay, mang theo 26 kg thuốc lắc

Hải quan Indonesia ngày 31.7 xác nhận nghi phạm là ông Mohd Saufi Othman (38 tuổi), công dân Malaysia. Người này bị bắt ngày 30.7 sau khi điều khiển chuyến bay chở khách từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Jakarta, theo The Rakyat Post.

Phi công Hãng hàng không Malaysia Airlines dương tính với ma túy, hành lý chứa 26 kg thuốc lắc

ẢNH: REUTERS

Trong quá trình kiểm tra tại làn dành cho tổ bay, lực lượng hải quan phát hiện 14 gói chứa khoảng 26 kg MDMA (thường được gọi là thuốc lắc) trong vali của nghi phạm. Số ma túy này được cho là tương đương hơn 70.000 viên. Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ 4 gram methamphetamine trong hành lý xách tay.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu cũng cho thấy phi công dương tính với cocaine và methamphetamine.

Theo lời khai ban đầu, nghi phạm được hứa trả 50.000 ringgit Malaysia để đưa số ma túy vào Indonesia. Người này còn khai đây là lần thứ 3 tham gia vận chuyển ma túy, sau 2 lần trước tại Malaysia và Indonesia.

Ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, quan chức hải quan Indonesia, cho rằng nghi phạm có thể đã tin rằng làn dành cho tổ bay ít bị kiểm tra hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quy trình giám sát được áp dụng như nhau đối với mọi hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Cảnh sát Indonesia nghi ngờ phi công này có liên quan một đường dây ma túy xuyên quốc gia và đang mở rộng điều tra. Theo luật pháp Indonesia, người bị kết tội vận chuyển lượng lớn ma túy có thể đối mặt án tù chung thân hoặc tử hình.

Malaysia Airlines cho biết họ sẽ xem xét các cáo buộc với mức độ nghiêm trọng cao, đồng thời đã mở cuộc điều tra nội bộ và cam kết hợp tác đầy đủ với nhà chức trách. Hãng từ chối bình luận thêm trong lúc vụ việc đang được điều tra.

Vụ bắt giữ cũng đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra an ninh và sức khỏe đối với tổ bay, sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy nghi phạm sử dụng chất cấm. Hiện chưa rõ người này có chịu ảnh hưởng của ma túy trong lúc điều khiển chuyến bay hay không.