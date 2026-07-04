Vạch trần chiêu dụ dỗ tiếp viên hàng không Thái Lan buôn lậu ma túy

Reuters ngày 3.7 thông tin về trường hợp một nữ tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Thai Airways đã bị cáo buộc mang lậu hơn 1 kg heroin giấu trong túi xách vào Úc vào ngày 30.6.

Vụ bắt giữ thành viên phi hành đoàn làm dấy lên những nghi ngại về biện pháp an ninh tại các sân bay. Reuters nhắc đến 1 trường hợp khác, khi một tài khoản lạ nhắn tin vào mạng xã hội TikTok của một nữ tiếp viên hàng không ở thủ đô Bangkok, Thái Lan với loạt câu hỏi: "Bạn có bay đi Úc không? Bạn có nhận xách tay hàng hóa không? Chi phí ra sao?".

Nghi phạm buôn lậu ma túy bị áp giải đến Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB) tại Thái Lan ngày 3.7 ẢNH: REUTERS

"Tôi không bao giờ trả lời những người lạ như thế này", nữ tiếp viên nhận tin nhắn trên cho biết. "Chúng tôi liên tục được cảnh báo về vấn đề này, tuyệt đối không xách đồ thuê. Đó là quy định ai cũng phải biết", chị nói thêm.

Những vụ việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc các mạng lưới buôn lậu quốc tế đang dụ dỗ tiếp viên Thái Lan nhằm tuồn ma túy ra các thị trường nước ngoài.

Tại cuộc họp của ủy ban phòng chống ma túy quốc gia vào thứ Sáu (3.7), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết: "Theo các báo cáo, trong nửa đầu năm nay, đã có ít nhất 6 trường hợp khởi hành từ Thái Lan bị buộc tội buôn bán ma túy. Đây là một con số cao và làm tổn hại đến hình ảnh đất nước".

Dụ dỗ thông qua mạng xã hội

Theo bà Areepak Ngernbamroong, người phát ngôn Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB), các băng nhóm thường lập tài khoản mạng xã hội giả mạo để tìm người vận chuyển chất cấm.

"Tài khoản này hiện đã bị khóa. ONCB đang tiến hành điều tra và kết quả ban đầu cho thấy đối tượng đã sử dụng rất nhiều tên gọi khác nhau", bà Areepak cho hay.

Sau vụ bắt giữ tiếp viên, Thai Airways khẳng định hãng có các quy định nghiêm ngặt về quy tắc ứng xử của toàn bộ nhân viên và sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng. Theo giới chức Thái Lan, sau khi thu gom ma túy từ các quốc gia láng giềng, các đường dây buôn lậu sẽ vận chuyển qua Thái Lan bằng cách giấu trong quần áo, gói cà phê và bình hoa.

Cảnh sát Suriya Singhakamol, Tổng thư ký ONCB, cho biết tại Thái Lan, các mạng lưới tội phạm thường nhắm vào một số nhóm đối tượng di chuyển thường xuyên, bao gồm cả tiếp viên hàng không, để nhờ mang ma túy ra nước ngoài.

Ông Suriya thông tin trong vụ việc nữ tiếp viên Thai Airways bị bắt tại Úc, ban đầu người này đã đăng bài trên một hội nhóm mạng xã hội chuyên nhận xách tay hàng hóa qua biên giới để kiếm phí. Sau đó, cô bắt đầu trao đổi với một tài khoản Facebook có tên "Rose Rose".

"Hai bên sau đó chốt mức phí vận chuyển là 8.800 baht (khoảng 265 USD)", ông Suriya cho biết. Theo Cảnh sát Liên bang Úc, số heroin giấu trong lớp lót túi xách của nữ tiếp viên này có giá trị chợ đen ước tính lên tới hơn 347.000 USD.

Bằng thủ đoạn tương tự, các đường dây tội phạm đã chuẩn bị gửi thêm 5 kiện hàng từ thủ đô Bangkok sang Úc và Đài Loan trong khoảng thời gian từ ngày 30.6 đến 1.7.

"Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ hơn 24 kg heroin được giấu tinh vi trong các mặt hàng thủ công truyền thống, quần áo lụa, gói cà phê và áo ấm", ông Suriya cho hay, đồng thời khẳng định các cơ quan Thái Lan đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng Úc và Đài Loan. Cho đến nay, giới chức Thái Lan đã bắt giữ hai nghi phạm (một người đàn ông Thái Lan và người vợ gốc Lào) bị tình nghi gửi các bưu kiện chứa ma túy từ một tỉnh biên giới về thủ đô Bangkok.